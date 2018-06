Mors-Thy Håndbold laver aftale med talent

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold har endnu en spiller på plads i den kommende sæsons ligatrup. Kasper Fruerlund Kristiansen, venstrehåndet højre fløj fra HF Mors, har skrevet under på en aftale gældende for det kommende år, hvor han skal danne makkerskab med Lasse Pedersen på højre fløj.

- Med Lasse Pedersen som vores eneste spiller på højre fløj, var der et hul, som vi skulle have dækket. Kasper skulle oprindeligt have været en del af vores talenttrup, som er et mix af 2. division og U18, så vi har naturligvis holdt et vågent øje med ham, og hans fine sæson i U18-ligaen samt en meget solid præstation under U18-DM gjorde udslaget for vores valg om at opgradere ham til ligatruppen. Kasper er med sine næsten to meter på mange måder en atypisk fløjspiller, men på trods af hans højde er han både meget hurtig og adræt, og så spiller han med en lav fejl- og spildprocent. Vi glæder os til at se Kalle i den blå trøje efter sommerferien, siger sportschef Henrik Hedegaard.