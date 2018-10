Mors-Thy-profil: Fuld opbakning til træneren

HÅNDBOLD: Hos tilhængerne tager snakken om fyring af Søren Hansen til, men i Mors-Thys ligatrup bakker spillerne fuldstændig op om holdets træner.

Sådan lyder det fra Søren Pedersen, 32-årig målmand for det nederlagstyngede bundhold, der lørdag tager til Aarhus i håb om, at sæsonens niende ligakamp giver de første point.

- Jeg står 100 procent bag Søren. Han er en fantastisk træner, siger Søren Pedersen og sætter flere ord på opbakningen.

- Han er utrolig velforberedt og gør tingene på en meget professionel måde. Han agerer utrolig professionelt, og de ting, vi ikke lykkes med, er i hvert fald ikke hans skyld. De taktiske ting, han kommer med, skal vi periodevis være bedre til at følge og ikke komme til ubevidst at bryde ud af, siger han.

Uden at nævne sine tidligere trænere i klubber som Skjern, Aalborg og Mors-Thy lader Søren Pedersen forstå, at han rangerer Søren Hansen højt blandt dem, han igennem 12 sæsoner som ligaspiller har haft.

- Hvis jeg skal sætte mig op i helikopteren, er han en fuldstændig suveræn træner. Så han har min fulde opbakning, og det ville han have, om vi havde tabt 14 kampe eller vundet 14. Jeg synes, han er vildt dygtig, siger MTH-målmanden.

Og det samme mener resten af truppen, bedyrer holdets førstemålmand.

- Uden at blinke kan jeg fortælle, at han har fuld opbakning. Der er ikke nogen snak i omklædningsrummet, der går på, hvorfor vi gør sådan og sådan i stedet for sådan og sådan. Vi er enige om, at den vej, vi befinder os på, er den rigtige - og hvis vi holder os på den, skal det på den langsigtede bane nok give pote. Jeg synes, vi gør det rigtige, det er jeg bare nødt til at sige, siger Søren Pedersen.