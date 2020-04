Mors-Thy-trup donerer bødekasse til klubben

THISTED:Der er en økonomisk håndsrækning på vej til håndboldklubben Mors-Thy.

Spillertruppen har således valgt at donere indholdet af dens bødekasse til klubben, nu hvor al håndbold i denne sæson er aflyst på grund af coronavirus.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Formand i Mors-Thy Håndbold Johannes Søndergaard fortæller, at der er tale om et "pænt femcifret beløb".

- Vi gør det, fordi vi på alle mulige måder gerne vil hjælpe klubben, siger anfører Emil Bergholt i pressemeddelelsen.

- Vi var et par stykker, der snakkede om, at når vi som hold ikke får mulighed for at bruge pengene i bødekassen, så har klubben mere brug for dem, end vi har, og der var fuld opbakning til at give pengene til klubben.

Normalt bruger spillertruppen bødekassens indhold på en "festlig afslutningstur", som det beskrives, til udlandet, når sæsonen er slut, men det bliver på grund af corona-restriktionerne besværligt i år.

- Det vidner om et stærkt sammenhold, som vi kan være stolte af, og som viser, at her er ingen hævet over klubben, siger Johannes Søndergaard.

- Én ting er økonomien i spillernes donation, en helt anden ting er symbolikken. Spillerne læner sig ikke tilbage og venter på, at nogen fikser det her, tværtimod går de foran i kampen og bidrager til, at Mors-Thy Håndbold kan komme forsvarligt gennem coronakrisen. Det er stort, synes jeg.

Mors-Thy sluttede på ottendepladsen i den forkortede sæson i Primo Tours Ligaen.

/ritzau/