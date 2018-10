Morsingbo bestilte stoffer til videresalg

NYKØBING: En 42-årig morsingbo er ved retten i Holstebro blevet idømt ni måneders betinget fængsel, 150 timers samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen i et år for at købe stoffer over Internettet med medblik på videresalg.

Det fortæller Gorm Søgaard Lund, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Baggrunden for sagen er, at der i december 2016 blev konfiskeret en pakke med 208,1 gram amfetamin på det internationale postkontor i Københavns Lufthavn. Den var på vej til den 42-åriges bopæl i Nykøbing, men så langt nåede pakken ikke.

- Selv nægtede han at kende noget som helst til stofferne, uddyber anklager.