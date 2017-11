- Filtenborg er fejlplaceret

NYKØBING: - Vi lavede en stor fejl dengang vi placerede Filtenborg, der hvor han er nu. Han skulle være flyttet ud i Food Parken, hvor den slags virksomheder hører til, og hvor er der flere kilometer til den nærmeste landsby.

Sådan siger Jakob Kortbæk (S), medlem af udvalg for teknik og miljø. Han kommenterer det lokalplanforslag, kaldet 17.134, som et flertal i hans eget udvalg 25. oktober valgte at sende i offentlig høring, men som efterfølgende blev bremset af kommunens økonomiudvalg. Nu tygger teknik og miljøforvaltningen på et nyt oplæg, der især vil fokusere på den trafikale del af planen.

Morsø Kommune lod i starten af 2016 Nykøbing Dag- og Industrirenovation ved vognmand Bjørn Filtenborg købe i første omgang syv hektar jord på sydsiden af Nørrebro i Nykøbing, så virksomheden i etaper kunne flytte fra en mere bynær placering og ud som genbo til kommunens egen genbrugsplads. Senere tilkøbte Filtenborg mere jord fra Morsø Forsyning, og han har et ønske at erhverve et endnu større areal til genbrugs- og vognmandsvirksomhed.