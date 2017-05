Ét museumsvæsen i Thy fra nytår

De to museumsformænd Poul Hvass Hansen, til venstre, og Arne Kaspersen gav torsdag igen hinanden håndslag på sammenlægningen. Her foran Museumscenter Hanstholm sammen med de to museumsledere, Jytte Nielsen og Jens Andersen, længst til højre.

THY-HANNÆS: For 22 år siden forlod den daværende Hanstholm Kommune samarbejdet omkring Museet for Thy og Vester Hanherred (nu Museum Thy) og skabte senere Museumscenter Hanst­holm i den gamle kanonstilling.

Men fra nytår bliver det igen til ét museumsvæsen i Thy, idet de to museers bestyrelser i april underskrev en samarbejdsaftale, som træder i kraft til nytår - efter kommunalvalget i november.

- Det er først og fremmest en strategisk beslutning fra vores side, siger Arne Kaspersen, der er formand for Museumscenter Hanstholm, og fortsætter:

- Helt bogstaveligt kan man sige, at alle krigsmuseer i disse år opruster. Vi har en af landets kapaciteter på netop Anden Verdenskrig, Jens Andersen, og vi ønsker at frigøre ham fra administrativt arbejde til forskning og formidling, den faglige indsats for fremtidens udvikling af museumscentret.

Selv siger Jens Andersen, at han glæder sig til at indgå i et fagligt miljø, og at sammenlægningen bl.a. vil styrke den digitale formidlingsindsats.

Arne Kaspersen forklarer, at Museumscenter Hanstholm ikke er statsanerkendt og får dermed ikke statstilskud. Men museet er drevet efter de samme regler.

- På lidt længere sigt ønsker vi at få et virkeligt forsknings- og formidlingscenter omkring Atlantvolden. Der er jo ingen steder, hvor det er mere oplagt - lige her, hvor fæstningsbyggeriet er og foregik, siger Jytte Nielsen, leder af Museum Thy.

Atlantvolden er betegnelsen for det fæstningsanlæg, Hitlertyskland anlagde i de besatte lande langs Atlanterhavet fra Nordnorge til Biscayen for at modstå en invasion vestfra.

Museumscenter Hanstholm forbliver en selvstændig afdeling med eget budget og egen profil. Så publikum kommer ikke til at opleve en forskel.

Det videre forløb med praktisk sammenlægning, formulering af ny vision og mission samt fremtidig ledelsesstruktur er på dagsordenen, når de to museumsbestyrelser mødes igen i september, fortæller Poul Hvass Hansen formand for Museum Thy.