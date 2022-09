100 år gammel virksomhed er kommet på nye hænder

NYKØBING: Fra den 30. juni 2022 er Brændselsforeningen kommet på nye hænder. Det er den nuværende daglige leder og direktør af Brændselsforeningen, Kai Nielsen og teknikhuset Opmatic, som med 50 procents ejerskab hver, overtager selskabet.

Det fortæller Brændselsforeningen og Opmatic i en pressemeddelelse.

VVS-firmaet Brændselsforeningen har igennem mere end 100 år været en lokalaktør på Mors, Salling og i Thy, mens Opmatic blev stiftet i 2015 og laver løsninger inden for automation, industri og bygningsteknik.

- Opmatic er en rigtig spændende virksomhed, og da muligheden for et samarbejde omkring overtagelse bød sig, var jeg ikke i tvivl. Jeg glæder mig meget til at se, hvad fremtiden bringer af spændende projekter, men lad mig samtidig slå fast: Vi servicerer stadig alle kunder – både gamle og nye, private og inden for erhverv, siger Kai Nielsen, daglig leder og direktør af Brændselsforeningen, i pressemeddelelsen.

Kai Nielsen. Privatfoto

Tidens store fokus på energirigtige løsninger kræver kompetencer inden for såvel el- som VVS-faget. Det er især denne synergi, som Opmatic ser frem til at se effekterne af.

- Med det nye samarbejde får vi udviklet grundlaget for energirigtige løsninger. Idet teknikfagene flyder mere og mere sammen, vil vi nu stå endnu stærkere i fremtiden. Det er et vigtigt strategisk fokus for os, så vi har naturligvis store forventninger til det nye ejerskab, siger Sune Pihl, direktør for salg og forretningsudvikling i Opmatic.

I den forbindelse understreger Kai Nielsen og Sune Pihl, at Brændselsforeningen forbliver et selvstændigt selskab med base i Nykøbing.

- Det er afgørende for os, at der ikke ændres på selskabets DNA, ligesom vi også har et stærkt ønske om at beholde arbejdspladser på Mors og udvikle forretningen med udgangspunkt i den lokale forankring, uddyber de.