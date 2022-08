12-årig arbejdede for sine forældre: Klagede til mor over at være utryg på jobbet

THY-MORS: Jobpatruljen fra HK og 3F stødte på en bare 12-årig, der arbejdede med en brødskærer i en restaurant. Restauranten var forældrenes, og ungarbejderen kunne have op til otte arbejdstimer på en dag i sin ferie og seks timer på en normal hverdag. Langt mere, end det er tilladt, hvis ungarbejderen altså var fyldt 13 år.

Ungarbejderen havde fysiske mén efter sit arbejde i restauranten og havde også følt sig utryg på arbejdet, men havde så taget fat i chefen, der altså i dette tilfælde var ungarbejderens mor.

Dette er en af de mere groteske sager, som fagbevægelsens midt- og vestjyske jobpatrulje, der blandt andet omfatter Thisted og Morsø kommuner, beretter om i en pressemeddelelse, der gør status over patruljens opsøgende arbejde i ferielandet her i sommer. I pressemeddelelsen løftes sløret ikke for, hvor eksemplet mere præcist fandt sted.

I alt nåede Jobpatruljen 1052 besøg og talte med 253 ungarbejdere på rundturen i Midt- og Vestjylland. I alt var der 32 sager, der var så alvorlige, at de ifølge pressemeddelelsen kræver opfølgning fra de faglige organisationer HK og 3F, blandt andet var der tale om manglende ansættelseskontrakter.

Løn under sygdom

- Jobpatruljen i det midt- og vestjyske havde denne gang særligt fokus på løn under sygdom, og det viste sig at være meget relevant. Faktisk troede ca. ni ud af 10 af de unge, vi talte med, at de selv skal finde afløsere, hvis de er syge. Men så risikerer de at miste retten til løn under sygdom. Det er altid chefens ansvar at finde en afløser, fortæller Mia Kempf Jensen, koordinator af Jobpatruljen i det midt- og vestjyske.

Det er sådan, at unge, der arbejder mere end otte timer om ugen i gennemsnit i eksempelvis butik, lager med kundekontakt eller kontor, er omfattet af funktionærloven og skal have fuld løn under sygdom.

Også, hvis en fritidsjobber ikke er omfattet af funktionærloven, kan han/hun have ret til løn under sygdom, hvis vedkommende har været ansat uafbrudt i mindst otte uger og har arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de seneste otte uger.

Overfaldet af kunder

Jobpatruljen mødte også en 17-årig ungarbejder i et supermarked, der to gange havde oplevet at blive fysisk overfaldet af kunder. Ungarbejderen fortalte, at ingen hjalp, og heller ikke bagefter var der hjælp at hente på arbejdspladsen.

20 unge frivillige havde i år meldt sig til at tage rundt med Jobpatruljen, og langt de fleste arbejdsgivere tog godt imod. Kun enkelte ønskede ikke besøg, lyder det i pressemeddelelsen.