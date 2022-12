12 mål for nyt klimaråd

MORS: Morsø Klimaråd har lavet en række strategiske målsætninger, som er på dagsordenen ved det kommende møde i kommunalbestyrelsen. Målsætninger skal bidrage til at kommunen kan opnå klimaneutralitet i 2050.

For et år siden etablerede Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø et klimaråd, som kan komme med sparring og anbefalinger til kommunalbestyrelsen om, hvordan kommunen kan nå målsætningen om en 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne inden 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Det kræver store ambitioner og handling for at nå sådan en målsætning, og Morsø Klimaråd er nu klar med 12 strategiske målsætninger til kommunalbestyrelsen bekendtgøres det i en pressemeddelelse. Anbefalingerne kommer på dagsordenen til bestyrelsens kommende møde den 6. december.

Ambitiøst og nødvendigt mål

Vivian S. Søndergaard, som er formand for Morsø Klimaråd og direktør for Morsø Forsyning, ser frem til, at de lokale politikere får klimarådets målsætninger på dagsordenen:

- Målet er, at der i 2050 ikke skal udledes flere drivhusgasser, end der optages, som følge af den produktion og det energiforbrug, der foregår på Mors. Et delmål på vejen er at reducere udledningerne set i forhold til 1990 med 70 procent. Det er et ambitiøst mål, der kræver en fælles, integreret indsats, hvor alle sektorer gør, hvad de kan, siger klimarådets formand og fortsætter:



- Vi er kommet godt i gang med Morsø Klimaråd, og har haft et stærkt samarbejde omkring udarbejdelsen af disse 12 målsætninger, som vi nu kan give videre til kommunalbestyrelsen. Vi tror på, at det kan give et kvalificeret grundlag til at videreudvikle de vigtigste anbefalinger til kommunen, så vi på Mors får endnu mere fokus på klimaområdet og kan inspirere og handle på den bedst mulige måde, siger Vivian S. Søndergaard.

Anbefalinger og ny hjemmeside

En af de 12 anbefalinger lyder, at vi skal tiltrække nye grønne virksomheder, især til produktion af fremtidens grønne brændstof. Det anbefales også at øge den lokale energiproduktion med størst mulig klimaeffekt og mindst mulig påvirkning. Derudover opfordres der ligeledes til, at der udarbejdes en energiforsyningsstrategi fra 2030 til 2050 for hele øen.

De 12 strategiske målsætninger 1. Den kollektive forsyning bør udbygges videst muligt, og medvirke aktivt til at udfase olie og naturgasfyr i den individuelle opvarmning. Der bør specielt være fokus på udrulning af fjernvarme i byerne hvor naturgas i dag er den dominerende forsyningsart Fjernvarmen skal baseres på grønne forsyningsarter, herunder elektricitet og overskudsvarme. 2. Øg den lokale energiproduktion, med størst mulig klimaeffekt, og mindst mulig påvirkning. Gennemfør en helhedsorienteret planlægning som skaber rammerne for etablering af vedvarende energiproduktion i sammenhæng med eksisterende og ny industri. Skab rammerne for at vedvarende energiproduktion kan fremme lokal grøn erhvervsudvikling. Sikre lokalt ejerskab i kommende energiprojekter Produktion af lokal vedvarende energi bør ske vha. kendt teknologi som f.eks. biogas, vindmøller og solceller. 3. Tiltræk nye grønne virksomheder, især til produktion af fremtidens grønne brændstof Skab de planlægningsmæssige rammebetingelser for etablering af Power-2-x produktion, herunder specielt, brint, metan og produktion af syntetiske brændstoffer. Tilrettelæg for næste generations energiinfrastruktur som brint og CO2 4. Udarbejd en energiforsyningsstrategi fra 2030 til 2050 Energi og forsyningsstrategien skal være politisk godkendt inden udgangen af 2029. Indholdet i strategien skal bygge på de realiserede/implementerede reduktioner i perioden 2022-2030 og forberede for næste generations energiproduktionsteknologi 5. Energiforbruget i industri- og erhvervsvirksomheder bør omstilles til klimaneutrale energikilder Elektrificering af maskiner, der kører på fossile brændsler Skift fra gasfyr til fjernvarme eller varmepumper Skift fra fossile brændsler til biogas for højtemperaturprocesser, der ikke kan elektrificeres Øget udbygning med solceller på tagflader, hvor det er muligt Øget fokus på energieffektivisering og anvendelse af overskudsvarme 6. Skab gode rammebetingelser for udvikling af fremtidens klimavenlige industri og erhverv med udgangspunkt i Morsø Erhvervsråd Afsæt ressourcer til kompetenceopbygning og vidensdeling indenfor klimaoptimering af industri- og erhvervsvirksomheder Skab grobund for udviklingsprojekter med afprøvning af nye metoder og teknologier gerne i samarbejde med universiteter eller andre videnspartnere 7. Udarbejd en strategi for omfordeling af landbrugsarealer med fokus på Reduktion af energiforbrug til intern transport Frigørelse af arealer til udtagning af lavbundsjorde og klimaskov Drikkevandsbeskyttelse og klimatilpasning Naturværdi 8. Udarbejd en strategi for maksimal udnyttelse af gylleressourcer til biogas Maksimer synergieffekter med staldteknologier som hyppig udslusning og gyllekøling Udnyt synergimuligheder med pyrolyseanlæg til blandt andet produktion af biokul fra fiberfraktion Planlæg teknologi og infrastruktur til opsamling af CO2 fra biogasanlæg til lagring eller metanisering med brint 9. Udarbejd en vision for fremtidens klimavenlige landbrugsproduktion på Mors Nedsæt et landbrugsklimaråd med repræsentanter fra landbrugsbedrifter på Mors, der skal sikre forankring og vidensdeling. Skab grobund for udviklingsprojekter med afprøvning af nye metoder og teknologier. Tilbyd klimatjek af enkelte landbrugsbedrifter og udarbejd et katalog med handlemuligheder 10. Skab rammebetingelser, der understøtter omstilling til klimavenlig transport for borgere og virksomheder Udarbejd strategi for ladeinfrastruktur til elkøretøjer Understøt ny infrastruktur til fremtidens brændstoffer i den tunge transport Prioriter cyklisme og samkørsel i den fremtidige planlægning 11. Kommunen bør gå forrest med ambitiøse tiltag indenfor Klimaneutral energiforsyning og energirenovering af kommunale bygninger Klimavenlig kommunal bilflåde Klimavenlige udbud og indkøb 12. Klimatilpasning skal sikre værdierne på Mors mod oversvømmelse og erosion og skabe merværdi Brug flerfunktionelle og naturbaserede løsninger, som kan øge de rekreative, naturmæssige og æstetiske værdier Regnvand skal så vidt muligt håndteres på overfladen, så det ikke belaster kloaksystemet og samtidig kan bruges til andre formål fx vanding, biodiversitetsfremme mm. Oversvømmelser fra fjorden skal forebygges gennem grundejerinddragelse Motivér og inddrag grundejerne i at håndtere regnvand, fjordvand og grundvand Morsø Klimaråd VIS MERE

- Basisanalyser er ved at være færdige, og nu er rådet klar til at arbejde med konkrete anbefalinger til kommunen, som skal være med til at skabe rammevilkårene, så vi sammen kan komme i mål, siger Vivian S. Søndergaard.

På klimarådets nye hjemmeside, www.morsoeklimaraad.dk, kan man blandt andet læse mere om rådets arbejde, se alle målsætninger og følge med i klimaindsatsen.

Morsø Klimaråd består af repræsentanter fra DI Thy-Mors, Fjordland, Limfjordens Bioenergi, Morsø Erhvervsråd, Morsø Forsyning, Morsø Vognmandsforening, Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, Sdr. Herreds Kraftvarmeværker og Thy-Mors Energi.