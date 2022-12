13.000 kubikmeter sand og slam dumpes i fjorden

NYKØBING:Siden tirsdag har forbipasserende ved Sallingsundbroen kunnet se et større oprensningsfartøj læsse sand og slam af i fjorden tæt på Sallingsundbroen.

Her, på op mod 25 meters dybde, vil fartøjet frem til jul dumpe godt 10.000 kubikmeter materiale fra sejlrenden ind mod Nykøbing Industrihavn. Sandgraveren, der har en kapacitet på 300 kubikmeter pr. tur, skal sikre, at havnen ikke sander til, så større skibe støder på grund, fortæller Søren Olsen, der er havnechef hos Morsø Sejlklub & Marina:

- Senere kommer også en mindre sandgraver, der skal fjerne yderligere 3000 kubikmeter fra lystbådehavnen. Til det behøver vi dog en mindre skib, da den store stikker for dybt til at kunne komme ind i lystbådehavnen.

Arbejdet med at flytte de i alt 13.000 kubikmeter sand forventes afslutter før jul. Grundet vejret og den sparsomme trafik i havnen er dette et ideelt tidspunkt at udføre arbejdet. Dette bliver dog en af de sidste gange, at sandgravere får lov at benytte sundet ved Sallingsundbroen.

- I 2024 udløber den nuværende tilladelse, og vi skal herefter finde andre steder at bortskaffe sandet. Den nuværende har vi nemlig fået at vide, ikke bliver forlænget, da politikerne i København har sat sig på tværs, på grund af hele sagen med Lynetteholm, fortæller Søren Olsen.

Salling Aqua Park tilfredse med løsningen

Det skabte store udfordringer for Salling Aqua Park i Glyngøre for et par år siden, da de store mængder sand og slam, der blev dumpet i sundet, skabte dårlig sigtbarhed og tilsanding i dykkerparken.

Dette er dog ikke noget, at dykkerparken frygter vil ske igen, fortæller dykkerparkens formand, Jan Opstrup:

- Efter episoden havde vi en god dialog med både Morsø og Skive Kommune, der undersøgte sagen. Resultatet blev en længere COWI-rapport, hvor de lokale strøm- og fjordbundsforhold blev undersøgt.

Siden da stoppede begge kommuner med at benytte den gamle klapplads, hvilket har betydet, at dykkerparken i dag ikke oplever nogle gener på grund af det aflæssede slam.

- Så længe de holder sig til den nye klapplads, som de fik tildelt efter COWI-rapporten, skulle vi ikke blive berørt. Vi har derfor kun ros til begge kommuner for deres samarbejde og hurtige håndtering af sagen, fortæller Jan Opstrup.