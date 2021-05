14-årig pige kørte i bil uden nummerplader - men der var mere galt

RAKKEBY:En patrulje stoppede rutinemæssigt en mistænkelig bil, da de fredag aften kl. 20:22 kom kørende ad Blåborgvej i Rakkeby.

Bilen fangede betjentenes opmærksomhed, fordi den ikke havde nummerplader på - og ved nærmere eftersyn så de, at en kun 14-årig pige sad bag rattet.

Ud fra stelnummeret på bilen kunne patruljen konkludere, at bilen var importeret fra Tyskland, og da de opsøgte den adresse på Blåborgvej, som pigen var kommet fra, blev de for alvor interesserede.

Her traf de en 30-årig mand, der bor på adressen sammen med sin 62-årige far. De havde yderligere fem biler til at stå på adressen. Politiet blev mistænksomme, og bilerne blev beslaglagt, mens det undersøges, om bilerne er klonede.

Pigens værge er en 46-årig mand fra Spjald. Eftersom hun kørte i en af den 30-åriges biler, er han nu sigtet for at overlade førerretten til en person uden kørekort.