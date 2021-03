16.000 pas skal byttes ud

THY-MORS:Knap 11.000 borgere i Thisted Kommune og knap 5000 borgere i Morsø Kommune skal i løbet af foråret en tur forbi Borgerservice i de respektive kommuner og have lavet nyt pas.

Det skyldes, at der er fejl i deres pas. Leverandøren af passene er i perioden mellem 2014 og 2017 kommet til at bytte rundt på højre og venstre fingeraftryk. Passene er stadig fuldt gyldige, men ifølge Rigspolitiet kan der i fremtiden være en risiko for, at borgerne kan få problemer ved rejser til bestemte lande. Derfor har politiet besluttet, at passene skal udskiftes.

Børn under 12 år har ikke biometriske data, altså fingeraftryk, i deres pas, så de er ikke omfattet af fejlen.

På landsplan drejer det sig om cirka 208.000 danskere, der skal have nyt pas. De bor i 18 forskellige kommuner, heraf hele 10 i Region Nordjylland, der alle har benyttet den pågældende leverandør.

Det er gratis at få ombyttet sit pas, men man får ikke et nyt pas med længere løbetid end det gamle. Udløbsdatoen er præcis den samme.

De borgere, der er berørt, får brev fra deres kommune om, at de skal tjekke deres pas via hjemmesiden www.nytpas.dk og booke tid til at få lavet et nyt pas, hvis der er fejl i passet. Borgerservice-kontorerne er ellers lukket på grund af corona, men folk, der skal have lavet nyt pas, må altså gerne komme ind, bare de bestiller tid på forhånd.

I Morsø Kommune gik Borgerservice i gang med at ombytte pas i uge syv.

- Vi er i fuld gang, og det kører planmæssigt, siger Gitte Yde, gruppeleder i Center for Stab og Borgerservice i Morsø Kommune.

Kommunen udsender cirka 400 breve om ugen til borgere med invitation til at booke tid til ombytning af deres pas. Ifølge Gitte Yde forventer man, at alle pas er ombyttet inden sommerferien.

- Vi vil gerne opfordre folk til at få det gjort hurtigt, inden der bliver pres på nye pas op til sommer, siger hun.

Vinder intet ved at vente

Også Gitte Frøkjær, leder af Borgerservice i Thisted Kommune, opfordrer til, at de borgere, der skal have nyt pas, får det gjort hurtigt. Hun understreger dog samtidig, at passet stadig er gyldigt, selv om der er fejl i fingeraftrykkene.

I Thisted Kommune er de fejlbehæftede pas udstedt i perioden mellem juni 2014 og september 2017, oplyser Gitte Frøkjær.

Her begyndte Borgerservice for et par uger siden at indkalde borgere til at komme ind og få lavet nyt pas.

- Vi indkalder 2000 borgere om ugen og regner med, at alle vores breve er ude inden påske. Vi råder folk til, at de bestiller en tid, så snart de får brevet, for vi forventer, at der kommer mange andre pas, der skal fornyes op til sommer, siger hun og tilføjer:

- Vi har masser af ledige tider. I sidste uge havde vi sendt 1500 breve ud, og vi lavede kun 300 pas. Måske venter folk, indtil de skal bruge passet. Men man får kun nyt pas til udløbsdatoen på det gamle pas, så man vinder ingenting ved at vente.

Gitte Frøkjær fortæller, at når folk kommer ind med deres gamle pas, så går det hurtigt med at ekspedere dem.

- Vi genindlæser data fra det gamle pas som navn, personnummer og foto, så der skal bare tages nye fingeraftryk. Det hele tager tre minutter, siger hun og fastslår:

- Vi er så klar, og vi vil så gerne, at folk reagerer, når de får brevet. Det er nu, der er ledige tider.