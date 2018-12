Tredje indbrud: 17-årig anholdt efter indbrudsforsøg hos Wagner

NYKØBING: Tøjforretningen Wagner var natten til tirsdag igen udsat for forsøg på indbrud. Det er tredje gang på få uger. Men denne gang havde gerningsmændene ikke held med deres forehavende. En 17-årig mand fra Kolding blev dog anholdt for forsøg på indbrud. Resten af tyvebanden, som i alt bestod af fire til fem maskerede mænd, havde held til at stikke af.

Alarmen gik kl. 01.07, hvor en rude blev knust til butikken. Mændene efterlod sig der en stjålen sølvgrå Renault Traffic. Varevognen var kl. 14.20 ca. blevet stjålet fra en adresse på Fælledvej.

Omkring kl. 02 vendte tyvene tilbage, og det var i den forbindelse, at den 17-årige blev anholdt.

Det oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Den 17-årige, der fortsat er i politiets varetægt, er sigtet for brugstyveri af varevognen, forsøg på indbrud samt ulovlig våbenbesiddelse, da han ved anholdelsen havde en hobbykniv på sig.

- Vi arbejder nu på at skaffe tilstrækkeligt med beviser til at fremstille ham i grundlovsforhør, siger Jørgen Jensen.

Politiet er af den opfattelse, at den 17-årige kan have forbindelse til de to tidligere indbrud hos Wagner.