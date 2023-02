17-årig dømt for sex med 14-årig

MORS:En nu 17-årig ung mand fra Mors er ved Retten i Holstebro blevet idømt seks måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Han blev blandt andet fundet skyldig i at have haft samleje med en kun 14-årig pige.

På det tidspunkt var den dømte selv 16 år, og den lille aldersforskel mellem de to betyder, at strafniveauet er helt anderledes, end hvis det er en voksen mand, der har samleje med en så ung pige, oplyser Jesper Klyve, specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi. Han siger:

- Det er lidt noget andet end det, det lige kan lyde af.

Den unge mand blev desuden dømt for blufærdighedskrænkelse, idet han på et tidligere tidspunkt havde optaget en video af et facetime opkald med en anden pige, som tog sin bluse af og bh af, uden at hun havde givet samtykke til videooptagelsen. Han viste senere videoen til den førstnævnte pige.

Samtidig tvang han den pige, han havde filmet, til at undlade at gøre deres forhold forbi. Ellers ville han offentliggøre videoen. Dette blev han også dømt for.

Endelig blev han dømt for vold, idet han som 15-årig havde nikket samme pige en skalle og taget halsgreb på hende.

Jesper Klyve oplyser, at den unge mand modtog dommen.