18 sigtet efter stor knallertrazzia på Mors: Tre havde sprit i blodet

MORS:Tirsdag rykkede politiet ud til knallertrazzia på Mors, og der var rigeligt at komme efter i løbet af den otte timer lange aktion, der strakte sig fra kl. 15 til 23.

18 personer blev sigtet for 26 færdselsforseelser under razziaen. Blandt andet kunne det, efter en tur på politiets medbragte rullebånd, konstateres, at ni af de stoppede 30-knallerter kunne køre langt over det tilladte.

Herudover havde tre af knallertførerne alkohol i blodet, og en kørte i frakendelsestiden. To havde glemt hjelmen derhjemme, og et par stykker talte i mobiltelefon under kørslen og overhalede på spærrelinje.