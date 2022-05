19-årig dømt for voldtægt

MORS:En 19-årig mand fra Mors er ved retten i Holstebro blevet idømt to og et halvt års fængsel for voldtægt af en jævnaldrende kvinde.

Voldtægten fandt sted i januar på en adresse på Mors. Her holdt den unge mand kvinden fast med magt og tvang sig til samleje. Ifølge anklageskriftet tog han flere gange halsgreb på den grædende unge kvinde, der fik vejrtrækningsbesvær, og han slog hende også flere gange i ansigtet.

- Dommen på to og et halvt års fængsel ligger meget godt i overensstemmelse med retspraksis i denne type voldtægtssager, hvor der bliver anvendt vold. Det er en hård straf, det er der ingen tvivl om. Der er vi i den høje ende, oplyser Anna Søndergaard, anklager i sagen.

Ifølge anklageren kendte de to parter hinanden forinden. Voldtægten skete i forlængelse af en fest.

Der var ikke vidner til overgrebet eller afgørende tekniske beviser i sagen, men Anna Søndergaard oplyser, at retten lagde vægt op den detaljerede og troværdige forklaring, forurettede afgav.

Den19-årige ankede dommen på stedet. Han havde ikke siddet fængslet op til retssagen, men blev fængslet efter domsafsigelsen.

- Det er praksis, når man bliver idømt så lang en fængselsstraf, siger anklageren.