19-årig mand fik pladen fuld i sigtelsesbanko efter uheldig tur på lånt knallert

NYKØBING:På Fælledvej stoppede en patrulje fra Thisted Politi onsdag eftermiddag en 19-årig mand, da han kl. 17:35 kom kørende på en stor knallert.

Manden, der kommer fra Nykøbing, havde først og fremmest intet kørekort, der gjorde ham lovligt i stand til at føre knallerten. Det får han en sigtelse for.

Samtidig havde han en passager med på knallerten, og eftersom dette også er ulovligt, indkasserede han ligeledes en sigtelse for det forhold.

Herudover var knallerten ikke indregistreret, og heller ej forsikret, hvilket også udløser en sigtelse fra ordensmagten.

Endelig havde den 19-årige mand besluttet sig for at køre knallert i gågaden, og det duer heller ikke - hvilket politiet nu har orienteret ham om og kvitteret for med en sigtelse.

Til slut kan også knallertens retmæssige ejer, der havde lånt knallerten ud til den 19-årige, se frem til en sigtelse for at låne sin knallert ud til en person uden kørekort.