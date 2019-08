20-årig svindlede 18 gange på DBA

MORS: Midt - og Vestjyllands Politi har valgt at sigte en 20-årig kvinde fra Mors for 18 tilfælde af bedrageri.

Kvinden solgte Guccitasker og andre mærkevarer over en længere periode på Den Blå Avis. Men hun undlod at sende varerne til køberne, når hun havde modtaget betaling.

Hvor stort et beløb, kvinden har svindlet for, har ikke været muligt at få oplyst, men politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted oplyser, at kvinden har gjort noget lignende før.