20-årig tipper andre unge: Sådan får du et hus af borgmesteren

NYKØBING:"Bliv ven med din borgmester". Sådan lyder overskriften for en workshop, som 20-årige Malte Houe, formand for foreningen Ung Kult, vil stå i spidsen for lørdag, når det ny ungehus i Nykøbing for alvor tages i brug i forbindelse med et såkaldt topmøde, hvor Ung Kult-medlemmer fra hele landet deltager.

Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen overrakte i december nøglen til den gamle KFUM & K-bygning i Skovgade til Malte Houe, som modtog nøglen på vegne af alle øens unge. Overtagelsesdatoen var 1. januar i år.

Malte Houe oplyser, at foreningen endnu ikke har haft tid til at indrette sig i huset, men lørdag bliver lokalerne i hvert fald fyldt med aktivitet, når flere end 80 unge mødes til et program, der ud over workshops også byder på paneldebat med deltagelse af blandt andre regionsrådsformand Mads Duedahl.

Kommunen som samarbejdspartner er emnet for den workshop, Malte Houe står for, i øvrigt sammen med Hans Ejner Bertelsen, som også medvirker. I programmet står der blandt andet: "Bliv klogere på, hvordan han (Malte Houe, red.) sparkede døren ind til kommunen og borgmesteren og fik (stort set) det, han bad om."

Malte Houe har været med til at arrangere Ung Kult Camp på Kulturmødet, hvor borgmester Hans Ejner Bertelsen også talte. Arkivfoto: Bo Lehm

Projektledelse, organisationsopbygning, ungeinddragelse og gode partnerskaber er nogle af de andre emner ved workshoppen.

Lørdag aften er der i øvrigt generalforsamling i Ung Kult, hvor Malte Houe, der har stiftet foreningen, stopper som formand.

- Min største drøm er, at den forening lever videre længe. Og jeg tror, at det allersjoveste tidspunkt at være formand er lige nu, med det nye hus, vores aktiviteter til Kulturmødet og med det store netværk, der er kommet op at stå. Så hvis der er nogle, der skal have gejsten for det, skal det være lige nu, mener han.

Malte Houe oplyser, at Ung Kult holder lokal åbningsfest for alle interesserede fredag 10. februar.