20-årige Malte Houe ny formand for Tv Midtvest

THY-MORS: 20-årige Malte Houe blev mandag aften valgt som ny formand for repræsentantskabet på Tv Midtvest. Malte Houe er også kendt som indehaver og direktør i Houe Film.

Malte er derudover skuespiller, instruktør, projektleder og formand i ungdomsorganisationen Ung Kult, projektleder af ungeområdet på Kulturmødet Mors og har en plads i bestyrelsen hos Limfjordsteatret.

- Jeg er meget stolt og ydmyg over valget. Jeg har haft mange tanker om det her, og stor lyst til arbejdet, men jeg skal være ærlig og sige, jeg var meget nervøs. Men nu er det lykkedes, og det er simpelthen bare vildt. Tv Midtvest er en kæmpe succes og et foregangsmedie også i den digitale udvikling. Den udvikling vil jeg gerne bakke op om, og jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet, siger en glad Malte Houe efter valget.

Der blev også valgt ny næstformand. Det blev Claus Toksvig Kjær fra Viborg. Claus er direktør for animationsvirksomheden Nørlum Entertainment i Viborg.

Mette Kjærulf fra Thisted blev samtidigt valgt som ny kasserer. Mette er leder af Genoptræningen i Morsø Kommune og socialdemokratisk byrådsmedlem i Thisted kommune.