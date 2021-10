2000 skal opleve historisk koncert på Mors

Når Jonah Blacksmith går på scenen lørdag 6. november i Sparekassen Thy Arena Mors, bliver det foran en udsolgt hal med 2000 publikummer.

Det skriver koncertarrangøren Thy Rock i en pressemeddelelse.

Dermed bliver koncerten den største indendørs koncert i Thy og på Mors i dette årtusinde.

- jeg kan ikke komme i tanke om en indendørs koncert i vores lokalområde i det her årtusinde, der har trukket så stort et publikum. Og det endda selvom vi har måttet flytte koncerten tre gange på grund af Covid-19. Vi har verdens bedste og mest trofaste publikum kombineret med et uhyre populært band, der spiller på ”hjemmebane” i Thy Mors. Derfor er der også for længst udsolgt, fortæller Hans Peter Jarl Madsen fra Thy Rock, der står bag koncerten.

Busser og buffet

Thy Rock har lagt sig i selen for at give publikum den bedst mulige oplevelse.

- Vi har arrangeret bustransport tur/retur fra havnen i Thisted. Det eneste man skal gøre, er at bestille en billet i forvejen hos Snedsted Turistbusser, der for 50 kroner hver vej, sørger folk at folk kommer sikkert hjem, fortæller Hans Peter Jarl Madsen.

Samtidigt har flere ytret ønske om at kunne spise før koncerten, og det bliver der også mulighed for.

- Der bliver mulighed for at tilkøbe en lækker koncertbuffet i Arenaen således, at man kan have et par hyggelige timer sammen omkring noget god mad og måske et godt glas rødvin inden koncerten starter, påpeger Hans Peter Jarl Madsen.

Det er muligt at tilkøbe spisebillet på thyevent.dk