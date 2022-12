21-årig dømt for voldtægt

MORS:En 21-årig mand fra Mors blev tirsdag ved Retten i Holstebro dømt for at have voldtaget en jævnaldrende kvinde.

Overgrebet fandt sted tidligt om morgenen i juli i år på en adresse på Mors. Ifølge anklageskriftet lagde den unge mand sig i sengen, hvor kvinden lå og sov. På grund af søvn og indtagelse af alkohol var hun ude af stand til at modsætte sig, at han tiltvang sig samleje med hende. Hun vågnede og forsøgte at skubbe ham væk, samtidig med at hun flere gange sagde nej, men den 21-årige lagde sig oven på hende og tyngede hende ned med krop og skaffede sig samleje med hende igen.

Anklager i sagen, Pia Koudahl, oplyser, at den unge mand blev dømt for voldtægt ved at have haft samleje med pigen uden hendes samtykke. Dommen lød på ét år og to måneders ubetinget fængsel.

- Det er praksis i denne her situation, siger hun.

Den unge mand nægtede sig skyldig, men ifølge Pia Koudahl oplyste hans forsvarer, at han modtog dommen. Han har dog stadig 14 dage til at anke, hvis han ønsker det.