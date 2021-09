24-årig risikerer et års fængsel

THY-MORS:Med en dom på ét års fængsel betinget af 200 timers samfundstjeneste så gælder det nu i ekstra høj grad for en 24-årig mand, der ifølge anklageren nu har job og familie, om at holde sig på den rette side af loven fremover.

Den unge mand stod tiltalt i en omfattende sag, der strakte sig over flere dage ved retten i Holstebro i denne uge. Han var blandt andet anklaget for indbrudstyveri, for at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med en sygedagpengesag og for i flere tilfælde at have kørt bil uden førerret, uden ansvarsforsikring og ind imellem også for stærkt.

Da lovovertrædelserne blev begået, boede den 24-årige på Mors.

Tre andre mænd stod tiltalt i samme retssag for forseelser, der strakte sig helt tilbage til 2017. Det drejer sig om en 24-årig mand, der på det tidspunkt boede i Thy, en 22-årig mand fra Aalborg samt en 50-årig mand fra Mors.

Den 50-årige var kun tiltalt for et enkelt forhold, nemlig deltagelse i et tyveri af to brændekløvere og en flishugger tilbage i 2017. Ifølge anklager Flemming Hother lød dommen på 40 dages betinget fængsel.

Den 24-årige fra Thy fik en dom på fire måneders betinget fængsel for sin medvirken i et antal tyverier og indbrud tilbage i 2017-19. I flere af tilfældene deltog også den 22-årige mand fra Aalborg, som blev idømt tre måneders betinget fængsel.

Generelt blev der i strafudmålingen taget hensyn til, at det efterhånden er længe siden, de ulovlige forhold blev begået, oplyser anklageren. Han kan ikke give en forklaring på, hvorfor sagerne først er kommet for retten nu.

Et tillægsanklageskrift i sagen samler op på de nye forhold, der er begået i perioden frem til 2020. Her er det især den 24-årige mand fra Mors, der er tiltalt i en lang række forhold. Han blev for nogle år siden idømt kørselsforbud, men har ikke desto mindre kørt bil gentagne gange. I maj 2020 blev han for eksempel stoppet i en bil, der ikke var registreret i Danmark, men som var påsat nummerplader fra et andet køretøj. Der var ikke tegnet ansvarsforsikring på bilen. Det samme skete i oktober samme år.

Anklager Flemming Hother oplyser, at den 24-årige erkendte størstedelen af forholdene, dog ikke socialt bedrageri. Med hensyn til straffen på et års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste pointerer anklageren:

- Hvis han træder ved siden af, skal han ind at sidde.