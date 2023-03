24-årig truede små piger til at sende nøgenbilleder

MORS:To små piger på henholdsvis 10 og 11 år blev sidste år overtalt til at sende nøgenbilleder til en 24-årig mand. Derefter tvang manden pigerne til at sende endnu flere nøgenbilleder og nøgenvideoer i forskellige positioner, som manden bestemte, idet han truede med at dele billederne med alle deres venner, hvis ikke de gjorde, som han forlangte.

Fredag blev manden dømt for både blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang og besiddelse af børnepornografi ved Retten i Holstebro. Det udløste en dom på fem måneders ubetinget fængsel.

Ifølge anklageskriftet var manden, der er bosiddende på Mors, også tiltalt for forsøg på medvirken til voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år. I forbindelse med at manden en aften i marts 2022 kommunikerede med de to piger via snapchat og fik tilsendt nøgenbilleder og nøgenvideoer, forsøgte han nemlig også at instruere dem i at røre ved hinanden på en seksuel måde.

Retten fandt dog ikke, at manden på dette punkt kunne dømmes efter de paragraffer i straffeloven, som han stod tiltalt for. I stedet blev han kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse, idet retten ikke afviste, at tingene faktisk var foregået som beskrevet, oplyser anklager Lærke Lorenzen fra Midt- og Vestjyllands Politis anklagemyndighed, der havde sagen fredag.

Det fremgår i øvrigt af anklageskriftet, at det ikke lykkedes for den 24-årige at få pigerne til at røre ved hinanden på de måder, han ønskede, idet pigerne afviste at følge mandens instruktioner.

I stedet fortalte de den ene piges mor om, hvad der foregik, og det var hende, der ringede til politiet, fortæller anklager Nanna Krøyer Lundhøj, der førte sagen for anklagemyndigheden i starten.

Det krævede teknisk efterforskning at finde frem til manden, men da hans identitet blev fastslået, rykkede politiet ud og beslaglagde hans computer og en ekstern harddisk. Her blev der fundet børnepornografisk materiale i form af billeder og videoer. Dette blev han også dømt for at være i besiddelse af.

Anklageren havde nedlagt påstand om, at den 24-årige skulle idømmes en dom på mellem 12 og 15 måneders fængsel. Det blev altså til fem måneder, især fordi retten ikke vurderede, at man kunne dømme manden efter de paragraffer, der handler om forsøg på medvirken til voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år.

Den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen, der var hårdere end det, forsvareren havde talt for. Også anklagemyndigheden overvejer, om man skal indstille dommen til at blive anket.

- Vi skal lige vente og se, hvordan han stiller sig, og så skal vi læse dommen først, siger Lærke Lorenzen.

De to piger fik hver især tilkendt 10.000 kroner i tortgodtgørelse.