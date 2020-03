29 grønlændere på Mors er stadig i skole

ØSTER JØLBY: Alle skoler er lukket, og ingen steder i det danske samfund må man på grund af corona-krisen samles mere end 10 mennesker.

Men i Øster Jølby på Mors bliver der gjort en undtagelse. Her er Galtrup Efterskole fortsat åben for 29 grønlandske elever, der - modsat 15 af deres kammerater - ikke nåede hjem, inden der blev lukket for al trafik til Grønland.

Trods forsamlingsforbuddet får de 29 grønlændere normal klasseundervisning med 21 ugentlige lektioner, fortæller Jens Hvid, forstander for Galtrup Efterskole.

- I og med at de nu har været sammen i 14 dage, så betragter vi dem som en familie. Og med de samme forbehold som i resten af samfundet om afspritning og om at holde god afstand, så kører vi det igennem efter den lovgivning, hvor man tager hånd om socialt udsatte børn, fortæller Jens Hvid.

Det betyder ikke, at de er socialt udsatte. Men modsat andre danske efterskoler med elever fra Grønland, har man i Galtrup ikke noget krav om, at de skal have en kontaktfamilie i Danmark. Det skyldes, at efterskolen holder åbent altid.

- Derfor er vi havnet lidt i et limbo med de 29 elever, siger Jens Hvid.

De deler skæbne med i alt 98 grønlændere på andre efterskoler i Danmark, der heller ikke nåede hjem. Men resten af de 98 er nu hos deres danske kontaktfamilier.

Skolens lærere skiftes to og to til at stå for undervisningen af grønlænderne. Der er ikke nogen tegn på corona-smitte hos de 29 elever, men af sikkerhedshensyn er nogle lærere, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af covid-19, dog fritaget for denne tjans.

Pandekagebagning på Galtrup Efterskoles bålplads. Privatfoto

I hjemmeisolation

Til gengæld for den næsten normale skoledag for de tilbageværende grønlændere har de forbud mod at gå uden for skolens område.

- Hvis vi først får smitte herind, så har jeg et kæmpe ansvar. Derfor har jeg truffet den forholdsregel, at vi holder dem i hjemmeisolation, fortæller Jens Hvid.

Men ud over, at de naturligvis er på fuld kost, har skolen også åbnet en kiosk, så eleverne kan købe slik eller en pose chips.

De kommer dog også på udflugter med skolens bus til stranden eller andre mennesketomme steder.

D grønlandske elever er i hjemmeisolation, men kommer dog på udflugt til mennesketomme steder med efterskolens bus. Privatfoto

- De er glade. Alternativet havde været, at de skulle have boet hos en kontaktfamilie. Eller at de var kommet hjem til Grønland, men her var de blevet sat i familiekarantæne på ubestemt tid, fortæller Jens Hvid.

- Alligevel må det ikke være sjovt at være spærret inde?

- Nej, men hvad er alternativet? Set ud fra, hvad kan se hos deres kammerater og deres forældre hjemme i Grønland, så har de det godt her. Og forældrene er meget taknemmelige. Det er ekstraordinært at vi skal passe dem så længe her. Men det gør vi selvfølgelig, fordi vi har et ansvar for dem.

Iifølge efterskoleforstanderen fra Mors er i alt 98 grønlandske efterskoleelever strandet i Danmark under corona-krisen. Bortset fra de 29 fra Galtrup er nu alle hos danske kontaktfamilier.

Heller ikke Grønland er gået fri for corona-smitte, men der er endnu ikke registreret tilfælde uden for Nuuk, og derfor er der stort set lukket ned for al trafik mellem hovedstaden og resten af landet.