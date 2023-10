34-årige Max er uhelbredeligt syg: Nu debuterer han i politik

- Jeg tænker da, at jeg har en tilføjelse til budgettet. Nu har jeg jo muligheden for kommentere på det. Der er stort set ikke mere, der kan spares væk på handicapområdet, som naturligt nok er noget, jeg går op i. Så det må være på sin plads, at jeg giver mit syn på det.

Det siger 34-årige Max Madsen fra Nykøbing. Anledningen er, at han tirsdag træder ind i Morsø Kommunalbestyrelse.

På dagsordenen er blandt andet andenbehandlingen og dermed den endelige vedtagelse af kommunens 2024-budget. Max er med på afbud. Med sine 134 personlige stemmer blev han nummer syv og dermed første suppleant på Socialdemokratiets liste til kommunalvalget 2021.

Og nu bliver der brug for ham.

- Det bliver sjovt at få lov til at prøve. Jeg har 26 sider bilag printet ud, som jeg skal have sat mig ind i inden mødet, siger Max Madsen.

Han er ellers en velkendt gæst i byrådssalen til de månedlige kommunalbestyrelsesmøder. Ofte triller Max på plads ved de sparsomme tilhørerpladser i sin kørestol.

Max Madsen er førtidspensionist. Tilbage i i 2015 var det et hårdt slag for den unge, aktive mand at få stillet diagnosen als, en uhelbredelig muskelsvindsygdom, efter at han havde døjet med en fodboldskade, der ikke ville hele.

Det er som at få en langstrakt dødsdom, men Max forsøger at leve så normalt som muligt samtidig med, at han tager ud med sin hjælper og holder foredrag om sin livshistorie og sygdom.

- Jeg holdt et arrangement for nyligt, hvor vi samlede ind til forskning i als. Det gik godt. Vi samlede 171.000 kroner sammen, siger en tilfreds Max Madsen inden den politiske debut.

Og hvis det står til ham, behøver debuten ikke være en engangsfornøjelse.

- Hvis kræfterne rækker, vil jeg også gerne stille op til næste kommunalvalg, siger han.

Det er den socialdemokratiske gruppeformand Jens Dahlgaard, som har anmodet om lov til at indkalde en stedfortræder for partifællen Tore Müller, der er optaget af arbejde i udlandet og ferie i en måneds tid.

- Vi har selvfølgelig ikke flertal til at ændre noget, men vi synes, det vil mest rigtigt at indkalde en reserve, så vi er fuldtallige, når budgettet skal stemmes igennem. Og Max synes, det kunne være spændende, så det skal han have muligheden for. Så må vi se, hvad han stemmer, siger Jens Dahlgaard med et smil.

Han oplyser, at S-gruppen ikke har stillet ændringsforslag til budgettet, der beror på et samlet forlig i kommunalbestyrelsen.