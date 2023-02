34 kirker til færre end 20.000 indbyggere: Udfordringen bliver mere og mere synlig

MORS:- Det er yderområderne, der er ramt af det her. Der bliver færre og færre indbyggere til at betale for vedligeholdelsen af de mange, gamle middelalderkirker. Den udfordring bliver mere og mere synlig, ikke kun her på Mors, men også andre steder i landet.

Det konstaterer Mette Moesgaard Jørgensen, provst i Morsø Provsti. Hun har det seneste halvandet år siddet med i en styregruppe for et projekt under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der har til formål at undersøge, om man kan finde metoder til at prioritere vedligeholdelsen af kirkebygningerne på, så man måske kan skrue ned for udgifterne nogle steder. Ønsket er, at man i stedet kan få flere penge tilovers til det lokale kirkeliv i sognene.

Fem provstier landet over har deltaget i projektet "Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger", hvor man har haft hjælp af Nationalmuseet til at gennemgå alle de kirkebygninger, der hører under Folkekirken i de enkelte provstier. Foruden Morsø Provsti er deltagerne Salling, Varde og Kalundborg provstier samt Lolland Østre Provsti.

500 per kirkebygning

På Mors er der hele 34 kirker, heraf 31 middelalderkirker.

- Vi er nu kommet under 20.000 indbyggere i Morsø Kommune, og vi er nede på 16.250 medlemmer af Folkekirken, og vi skal så vedligeholde en national kulturarv af det omfang. Det kan ikke blive ved med at gå, fastslår Mette Moesgaard Jørgensen.

Blandt de indbyggere på Mors, der ikke er medlem af Folkekirken, er en god del medlem af frimenigheden i Øster Jølby, som har sin egen kirke. De 16.250 medlemmer af Folkekirken har således tilsammen 33 kirker at passe på - det svarer til én kirkebygning for hver knap 500 folkekirkemedlemmer.

- Før i tiden boede der jo en meget stor procentdel af befolkningen på landet, så dengang havde man råd til kirkerne. Men nu flytter folk til de større byer, siger provsten.

Samme udvikling ses lokalt på Mors, hvor der er ifølge Mette Moesgaard er 7500 folkekirkemedlemmer om én kirke i Nykøbing, mens der ude på øen kan være få hundrede indbyggere i de enkelte sogne.

- Vi er nødt til at være fuldstændig solidariske med kirkeskatten. Det kan ikke nytte noget, at man fordeler per hoved. Det ville aldrig gå, fastslår provsten og fortsætter:

- Der er også en landsdækkende udligningsordning. Vi er faktisk et af de provstier, der får allermest, så vi skal ikke klage, hvad det angår, men vi vil altid gerne have flere penge.

De to bedste kategorier

Gennemgangen af de fem provstiers kirkebygninger, som blev gennemført i løbet af 2022, er mundet ud i en rapport for hvert enkelt provsti. Nationalmuseet har set på, hvilke antikvariske værdier, der findes i kirkernes bygning og inventar, og man har set på vedligeholdelsesstanden og hvad man skal have fokus på fremover.

- Det viser sig jo selvfølgelig, at her på Mors er samtlige middelalderkirker højt vurderet som national kulturarv, det er de jo per definition. Skulle man gradbøje det, så er der måske nogle, der er lidt mindre interessante, men de er alle sammen yderst interessante for almenheden, siger Mette Moesgaard Jørgensen.

Rapporten opererer med fire kategorier, hvoraf den bedste er kirker af "meget stor antikvarisk interesse", mens næste kategori er "stor antikvarisk interesse". 13 af de 33 undersøgte kirker på Mors vurderes til at være i bedste kategori, og de øvrige i kategori 2. De 13 kirker, der får højeste vurdering, er Sejerslev, Ljørslev, Tødsø, Blidstrup, Dragstrup, Frøslev, Solbjerg, Bjergby, Flade, Tæbring, Karby, Hvidbjerg og Redsted.

- Vi har i andre provstier forsøgt at dele det i seks kategorier for at se, om det gav en større differentiering, men det gør det ikke. Kirkerne er alle sammen yderst interessante. Sådan er det, fortæller Mette Moesgaard Jørgensen med en latter. Hun tilføjer:

- Så det er ikke ret nemt at skrue ned for vedligeholdelsen. Og hvis et menighedsråd nu besluttede sig for kun at bruge en eller to af kirkerne i et pastorat, så skal man stadig sikre, at værdierne i de øvrige kirker ikke bliver ødelagt. Alene styring af varme og luftfugtighed kan kræve en investering på en halv eller hel million kroner.

Set med provstens øjne, så har arbejdet med projektet især bekræftet hende i, at Morsø Provsti ikke er alene om at være udfordret af mange kirkebygninger og færre indbyggere.

- Vi ved godt, at man har de samme udfordringer med middelalderkirker i Thisted, Sydthy, Salling og Skive provstier, for dem samarbejder vi meget med. Men for mig har det været en erkendelse af, at det rækker jo helt ned til Lolland, og til Kalundborg, som jo også er yderområder, der er presset økonomisk. Det har bevidstgjort os om, at det er en fælles opgave, vi har. Det er ikke noget, der kan løses af de enkelte sogne til evig tid, for der bliver færre og færre mennesker i sognene, siger hun.