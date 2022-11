35-årig blev stukket i halsen med køkkenkniv: Nu er overfaldsmanden dømt

GLYNGØRE: En 40-årig mand skal anbringes på en psykiatrisk afdeling uden tidsbegrænsning. Det slog Retten i Viborg i dag fast, da manden blev dømt for vold og forsøg på manddrab.

Natten til onsdag 9. februar 2022 blev en 35-årig mand fra Salling flere gange stukket og snittet i halsen med en køkkenkniv, så han var i livsfare. Få timer senere anholdt Midt- og Vestjyllands Politi den formodede gerningsmand. Torsdag 24. november blev manden, der er 40 år og fra Salling, så dømt for drabsforsøg, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det fremgår af Nordjyskes omtale af sagen tilbage i februar, at knivstikkeret fandt sted på en adresse i Glyngøre i forbindelse med et drikkelag.

Ud over drabsforsøget fandt Retten i Viborg manden skyldig i fem andre forhold, herunder vold, trusler og blufærdighedskrænkelse. Forhold, der alle er begået i januar-februar 2022.

Retten dømte den 40-årige mand til anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden længstetid.

- Jeg er tilfreds med, at retten har været enig med anklagemyndigheden i, at der var tale om drabsforsøg, ligesom jeg er tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om anbringelse på psykiatrisk afdeling uden at fastsætte en længstetid for den dømtes foranstaltning, udtaler specialanklager Pia Koudahl, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til ankespørgsmålet. Han har siden den 9. februar 2022 siddet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.