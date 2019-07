Legindsag: 35-årig dømmes forvaring for voldtægt og borførelse af ni-årig pige

HOLSTEBRO: - For at skære ind til benet, så finder vi ganske enkelt, at du er så farlig, at du er så farlig, at du ikke skal lukkes ud i samfundet. Sådan lød det ved retten i Holstebro fredag ved kl. 12 idømte den 35-årige mand, der tiltalt for voldtægt og bortførelse af en blot ni-årig pige fra Vinderuo i juni sidste år.

Dommeren forklarede, at man havde fundet forurettedes forklaring særdeles troværdig og overbevisende. Derimod fremstod den 35-åriges forklaringer søgte og utroværdige, sagde dommeren og tilføjede, at den 35-åriges viden tydede på grundigt kendskab til voldtægten og bortførelse af pigen.

Tiltalte har anket dommen til landsretten med henblik på frifindelse.