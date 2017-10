26-årig skal et år i fængsel

Et års fængsel får 26-årige Dan Bisgaard Højriis bosat i Nykøbing for ca. 35 lovovertrædelser. Det har Retten i Holstebro afgjort.

Dømte var tiltalt i 42 punkter og blev frifundet i omkring fem. Det oplyser Janni Vrelits, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Forholdene omfatter blandt andet forskellige former for brugstyveri fra lokale virksomheder, biltyverier begået på Mors og flugt fra Statsfængslet Kragskovhede, hvor han strafafsonede.

Dertil kommer ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer og dopingmidler samt en række overtrædelser af færdselsloven som for eksempel kørsel uden kørekort.

Nogen egentlig forklaring på de mange lovovertrædelser er dømte ikke kommet med i retten.

- Men han har flere domme bag sig for lignende kriminalitet, siger Janni Vrelits.

De mange forhold er begået siden, den 26-årige blev løsladt i december 2015. En række forhold er tilligemed begået efter første retsmøde i april i år i den netop afsluttede sag.

Ved domsafsigelsen blev det besluttet, at morsingboen skal sidde varetægtsfængslet, indtil strafafsoningen kan begynde.

- Frygten er, at han ellers ville begå ny kriminalitet igen, siger Janni Vrelits, der er tilfreds med dommens udfald.

- Det er tungtvejende, at han er straffet tidligere, forholdenes antal og det, at de er begået lige efter sidste løsladelse, forklarer hun.

I forbindelse med brugstyverierne skal dømte betale erstatning. Hvor stort beløbet er, kan anklager ikke oplyse.

Dømte blev sammen med en jævnaldrende mand fra Nykøbing dømt for biltyveri. Derudover er sidstnævnte, der tidligere er straffet for vold, igen dømt for vold uden for en lokal restaurant.

For de to forhold fik han 60 dages fængsel.

Både Dan Bisgaard Højriis og hans kammerat modtog dommene.