36-årig fra Mors straffet for dokumentfalsk

MORS: Databedrageri af særlig grov beskaffenhed og dokumentfalsk af særlig grov karakter. Disse forseelser giver ni måneders betinget fængsel med vilkår om 140 timers samfundstjeneste fordelt over en periode på halvandet år til en 36-årig morsingbo.

Det har retten i Holstebro netop bestemt. I samme periode skal manden være under tilsyn af Kriminalforsorgen. Bedrageriforholdene, 64 tilfælde i alt, fandt sted over en periode på treethalvt år mellem november 2011 og juni 2015. Ifølge anklageskriftet forfalskede han blandt andet fakturaer i den virksomhed, hvor han var ansat, således at kunderne indbetalte de skyldige beløb til hans personlige konto.

- Men dommen ender med ni måneders betinget fængsel, fordi han har gode personlige forhold, og fordi han var samarbejdsvillig under sagen, tilføjer hun.

Den 36-årige, der ikke er tidligere straffet, modtog dommen.