38-årig dømt for at kaste molotovcocktail ind på rådhus

NYKØBING:En 38-årig mand, der bor på Mors, har fået en dom på ni måneders ubetinget fængsel for at have smidt først en flise og dernæst en antændt molotovcocktail ind gennem en rude på Morsø Kommunes administrationsbygning.

Episoden fandt sted sent om aftenen 1. november 2021.

Flisen smadrede ruden til det kontor, som tilhører Henrik Rene Christensen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse. Den efterfølgende molotovcocktail satte ild til gulvet med materiel skade til følge.

Den 38-årige var tiltalt for både hærværk og forsætlig brandstiftelse. Anklager Mette Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at manden ved retten i Holstebro blev fundet skyldig og idømt de nævnte ni måneders fængsel.

Ifølge anklageren er der intet belæg for at sige, at hærværket var rettet specielt mod den kommunale social- og beskæftigelsesdirektør.

- Det tænkte man i efterforskningen, men det er der intet, der tyder på. Vi har ikke fået oplyst, at der skulle være en strid mellem tiltalte og myndighederne. Samtidig forklarede manden i retten, at han havde drukket meget den dag og intet kunne huske om, hvad han foretog sig, fortæller Mette Olesen.

Anklageren oplyser, at den 38-årige blev dømt på baggrund af blandt andet dna-materiale på spor, man havde sikret sig på gerningsstedet. Man kunne desuden fastslå, at manden tidligere på dagen havde købt en flaske, svarende til den, der var blevet brugt til molotovcocktailen.

Anklageren oplyser, at den dømte udbad sig betænkningstid i forhold til at modtage dommen.