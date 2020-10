4 ud af 4: Mors-Thy Håndbold 2 vinder igen

THISTED:Det har været en god start på sæsonen for Mors-Thy Håndbold 2, og lørdag eftermiddag fik holdet endnu en sejr. Det skete hjemme i Thisted, da Hammel GF kom på besøg.

Det første kvarter fulgtes de to hold ad, hvor Mors-Thy aldrig kom foran med mere end to.

- De ville gerne have tempoet ud af kampen, og det lykkedes det med i første halvleg, men mod slutningen slog vi et hul og var foran med fire ved pausen, siger træner for Mors-Thy Håndbold 2, Lars Krarup.

I anden halvleg fik hjemmeholdet skruet op for tempoet, og der kunne Hammel GF ikke følge med. Hjemmeholdet stod bedre i forsvaret og fik gang i kontrascoringerne.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle have mere tempo og energi ind i kampen, og det fik vi. Vi kom hurtigt foran med 10, og derfra så vi os ikke tilbage, siger Lars Krarup.

Dermed endte det med en sejr på 35-21 til Mors-Thy. Det er den fjerde sejr ud af fire mulige i denne sæson.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Mors-Thy Håndbold 2

Hammel GF

Resultat: 35-21

Pausestilling: 35-21

Mål: Frederik Bjerre (12), Marcus Midtgaard (6), Nicolai Andersen (5), Jacob Hansen (4), Simon Skadhauge (3), Mathias Foldager (2), Jeppe Kudsk (2) og Anders Hyldal (1)