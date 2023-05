40 år i stærke farver: Mors fejrer venskab med afrikansk by

MORS:Bukoba ligger oppe i det nordvestlige hjørne af Tanzania, langt fra hovedstaden. En placering, der indbyder til at klare tingene selv og ikke stole alt for meget på andres hjælp. Lidt som Mors i forhold til København.

Denne lighed er ikke hovedårsagen til, at Bukoba nu i 40 år har været venskabsby med Morsø Kommune. Det var snarere nogle kontakter dengang i starten af 1980'erne, da arbejdsløsheden hærgede Danmark, og Mors forsøgte sig med en uddannelse, hvor unge skulle reparere maskiner og udstyr, som så kunne sendes som hjælp til selvhjælp til lande, der havde behov for udvikling.

- Den uddannelse blev ikke godkendt, men den blev startskuddet til Morsø U-landsforening. En kommune kunne ikke opnå tilskud fra Danida, så derfor dannede vi en privat forening, som siden har taget sig af at klargøre landbrugsmaskiner, hospitalsudstyr, undervisningsmaterialer og andet brugbart materiel og sende det af sted. I begyndelsen til flere lande, men så besluttede vi at koncentrere os om Bukoba. Det er lettere at gøre noget ét sted, siger formand Anne Mette Schrader, der på starttidspunktet arbejdede i Morsø Erhvervsråd.

At det blev Bukoba, som dengang var en lille provinsby, der i dag har 100.000 indbyggere, skyldtes daværende borgmester Knud Erik Jensen og John Tousig, der havde arbejdet flere år som ulandsfrivillig i Tanzania. 22. maj 1983 blev venskabsaftalen underskrevet under et besøg i Nykøbing af en delegation fra Bukobas bystyre.

Tidligere borgmester Knud Erik Jensen fortæller en anekdote om Bukobas kommunaldirektør, mens John Tousig lytter. Foto: Bo Lehm

- Det var vi spændt på, men det gik faktisk fint. Dog kan jeg huske, at den afrikanske kommunaldirektør virkede ret uoplagt og blev mere og mere træt, som dagene gik. Så fandt vi ud af, at hjemme gik han i seng, når det blev mørkt. Det gør det tidligt i Afrika, og nu kom han op til en lys maj i Danmark. Han sov jo aldrig, sølle mand, fortæller Knud Erik Jensen med et smil.

Han understreger betydningen af, at hjælpen inden for sundhed, socialvæsen, undervisning med mere blev forankret i et formaliseret kommunalt samarbejde mellem de to venskabsparter. Men det var de flittige hænder i Morsø Ulandsforening, der sørgede for udvekslingen af produkter. Morsingboerne opkøbte fødevareprodukter, når man var på besøg ved Victoriasøen, og i nogle år drev man ulandsimport i en hal i Nykøbing.

- Vi havde desuden vores varer på en hylde i den daværende brugs i Nykøbing. I dag har vi en aftale med Prebens Vinhandel, der sælger Bukoba-produkter for os. Særlig populær er pulverkaffen, der i modsætning til den, man normalt køber, er varmetørret og har en smag, som mange sætter pris på, siger bestyrelsesmedlem Conny Mark.

Lisbeth Nørgaard, Conny Mark og Anne Mette Schrader fra bestyrelsen i Morsø U-Landsforening. Foto: Bo Lehm

Kommunalpolitikere fra Morsø Kommune har deltaget i flere rejser til Bukoba, heriblandt borgmester Hans Ejner Bertelsen, der plantede et træ i byen i 2016.

- Det at møde andre kulturer er vigtigt. Man får en forståelse for, at der kunne være andre måder at gøre tingene på. Ældrepleje er et eksempel, men også det, at flere religioner kan leve fredeligt side om side er noget, vi kunne lære af. Den modsatte vej kan de måske blive inspireret af os til et stabilt demokrati uden korruption, siger Hans Ejner Bertelsen.

Morsø U-landsforening fejrer jubilæet med en ny film og tre brochurer om foreningen og dens forhold til venskabsbyen. Desuden rejser man i juni på et projektbesøg til Bukoba.