40 skrevet op til 10 boliger i Øster Jølby

ØSTER JØLBY: Interessen for at bo til leje i nybyggeri i Øster Jølby er markant. Det oplyser Nykøbing Mors Andelsboligforening i en pressemeddelelse. 40 personer er skrevet op til et af de næsten færdige huse i Præstbroparken på enten 92 eller 110 kvadratmeter.

- Det vidner om, at den enorme interesse, der har været hele vejen igennem, er reel, og at der virkeligt er et stort behov for den type moderne boliger, siger Henrik René Christensen, der er formand for Nykøbing Mors Andelsboligforening.

Henvendelserne kommer løbende, og man har stadig mulighed for at komme i betragtning.

- Efter den 17. maj går vi i gang med at finde de første fire familier, der kan flytte ind fra den 1. september. Efter den 11. oktober går vi i gang med arbejdet med at finde ud af, hvem som skal have tildelt de sidste seks boliger. Processen med at tildele boligerne, tager nogle dage, da der selvfølgelig lige skal være mulighed for at overveje beslutningen inden, man slår til eller vi i modsat fald skal gå videre til den næste på listen, siger Peter Nicholas Pedersen, forretningsfører for Nykøbing Mors Andelsboligforening.