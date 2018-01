GLYNGØRE: Onsdag morgen blev en 43-årig mand fra Glyngøre anholdt og sigtet for tirsdag eftermiddag at have truet en kvinde i Kjellerup i forbindelse med, at hun skal vidne i en retssag.

Den 43-årige blev kørt til politigården i Holstebro, og skal muligvis i grundlovsforhør senere.