50 år i Toyota, men Jens Chr. tager cyklen på arbejde

NYKØBING:- Jens Christian ved det hele. Han har en utrolig indsigt i virksomheden som helhed, han er rigtig god til at spille ind med eksempler på, hvordan vi har gjort tidligere, og han følger med i det nyeste. Vi er beæret over, at han stadig vil være med.

Skudsmålet kommer fra Camilla Nyvang Christensen, hr-chef i MTH Biler med hovedkvarter i Nykøbing. Det er rettet mod bogholder Jens Christian Andersen, der 1. marts har været ansat hos Toyota-forhandleren i 50 år! Og han har ingen planer om at stoppe trods sine 72 år.

- Jeg har faktisk været i bilbranchen endnu længere. Jeg blev udlært som lager- og kontormedarbejder ved NSU-forhandler Heiberg Petersen, der lå der, hvor Circle K ligger nu. Derefter var jeg soldat, og så søgte jeg og fik en stilling ved Toyota, som dengang lå i det gamle mejeri i Flade. Søren Nielsen havde haft Toyota-forhandling på Mors siden 1968, og vi blev i Flade indtil nytår 1981, hvor firmaet flyttede her til Fruevej i Nykøbing, fortæller Jens Christan Andersen.

Udover bogholderiet kunne han også skrive reservedelsleder på visitkortet, og han har også været chef for kvalitetssikring, der har en særlig klang hos det japanske bilmærke, hvis fabrikker introducerede Lean-begrebet.

- Jeg cykler de godt fire kilometer til og fra arbejde hver dag. Der skal være isslag, for at jeg ikke gør, siger jubilaren. Foto: Bo Lehm

- En overgang havde vi Citroën serviceværksted, og da kørte jeg ISO 9000 sammen med Sørens datter Bente. Toyota kalder Lean for Kayzen. Det går ud på at effektivisere arbejdsgangene, og vi holder fortsat et Kayzen-møde en gang om ugen. Her kommer de gode ideer på bordet. Nogle bliver til noget, andre ikke, siger Jens Christian Andersen.

Han er bosat i Fredsø, og hver morgen og eftermiddag vil man fra Rute 26 kunne se ham passere hen over cykelbroen på Østermøllevej.

- Jeg cykler de godt fire kilometer til og fra arbejde hver dag. Der skal være isslag, for at jeg ikke gør. Så synes min kone ikke om det, og så tager jeg bilen, siger Jens Christian Andersen.

Løbende familie

Han mødte Lisbeth samme år, som han startede i det firma, der efter fusioner kom til at hedde MTH Biler i 2018. Parret har fået fire børn i to epoker, og ni børnebørn er kommet til. Det er en rigtig løbefamilie, hvor alle er startet i FLUIF Motion, heriblandt Rasmus, Morten og Kirstine Futterup.

- Jeg løber ikke hele maratonløb længere, men sidste år gennemførte jeg Etape Bornholm, hvor man løber en maraton over fem dage. Jeg holder mig i gang, også ved at arbejde, siger Jens Christian Andersen.

Direktør Kasper Kristensen bifalder, at Jens Christian Andersen fortsat er på lønningslisten. Foto: Bo Lehm

Og det bifalder Kasper Kristensen, der i dag er hovedaktionær og direktør i MTH Biler A/S.

- Det er med stolthed og respekt, at vi fortsat har Jens Christian i staben. Han har været med til at tegne Toyotas dna og definere den rejse, virksomheden har været på gennem mange år. Vi er i en verden, hvor det virkelig går stærkt med digitaliseringen, både i bilerne og arbejdsgangene, og der må man tage hatten af for, at Jens Christian fortsat er knivskarp, siger Kasper Kristensen.

50-års jubilæet markeres ved en reception lørdag 4. marts.