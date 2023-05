54-årig slog sin nabo i hovedet med en økse: Her er dommen

MORS:En 54-årig mand fra Mors er ved Retten i Holstebro blevet kendt skyldig i forsøg på manddrab og dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, efter at han 4. september sidste år slog sin nabo i hovedet med en økse og efterlod manden blødende på vejen.

Den 61-årige nabo havde været ude at slå græs på sin havetraktor og havde sit toårige barnebarn siddende på det ene knæ. Da han på vejen hjem kørte forbi den 54-åriges hus, blev han overfaldet.

Det finder dommeren og de to domsmænd bevist, efter at de på to retsmøder har hørt både tiltaltes forklaring samt vidner i sagen. Den 61-årige, hans kone og datter samt en ambulanceredder og en betjent er blevet afhørt som vidner, og de har alle givet en enslydende forklaring på, hvad der skete den skæbnesvangre søndag eftermiddag. Selv husker den 61-årige dog intet fra overfaldet og fra ugerne efter, hvor han lå i respirator på Aalborg Universitetshospital.

Den tiltalte har selv i retten givet en noget anden forklaring på, hvad der skete den dag. Han fremhævede, at naboskabet har været dårligt, og at han og den 61-årige havde haft et skænderi, hvorefter den 61-årige pludselig havde hentet en økse. Det lykkedes for den 54-årige at vriste øksen fra naboen, og det var i den forbindelse, tiltalte havde slået den 61-årige i hovedet, indtil denne ikke længere rakte ud efter øksen, lød forklaringen.

Den 54-årige blev anholdt kort efter overfaldet, og i grundlovsforhøret dagen efter erkendte han, at han havde slået naboen med øksen. Han ville dog ikke erkende, at der var tale om forsøg på manddrab, sådan som anklagen lød på.

I sin procedure tirsdag argumenterede mandens forsvarer Jens Erik Pedersen for, at tiltaltes forklaring lød sandsynlig, og at der var tale om nødværge. Hvis ikke retten ville anerkende det, så skulle dommen lyde på grov vold og ikke på forsøg på manddrab, mente han.

- Hvis tiltalte havde haft et ønske om at slå forurettede ihjel, så kunne han have gjort det, da denne lå på jorden, men det gjorde han ikke. Han smed øksen fra sig og gik, fremhævede forsvareren.

Anklagerfuldmægtig Emil Bjerg Nielsen på sin side afviste, at der havde været tale om en kamp mellem de to mænd.

- I så fald var det en meget ulige kamp. Den eneste kamp var den, forurettede i de følgende uger havde for sit liv og sin førlighed, sagde han.

Anklageren afviste, at den tiltaltes forklaring på forløbet kunne være sand.

- Alle vidner har forklaret, at forurettede var ude at køre med sit barnebarn. Mit bud er, at det er tiltalte, der har hentet den økse, sagde han.

Uanset hvordan forløbet havde været, argumenterede Emil Bjerg Nielsen for, at dommen skulle lyde på forsøg på manddrab.

- Når man slår nogen i hovedet med en økse, mens vedkommende er ved at falde af en havetraktor, så har man selvfølgelig indset, at personen kan dø af det her. Det er et mirakel, at forurettede sidder her i dag, sagde han.

Efter anklagerens og forsvarerens procedurer ønskede den tiltalte selv at få ordet. Den 54-årige havde forberedt et længere indlæg, hvor han blandt andet fremhævede, at han aldrig nogensinde tidligere har været involveret i nogen voldelig episode eller gjort noget kriminelt i det hele taget. Han betegnede sig selv som et dueligt individ, der ikke er nogen trussel for samfundet, og som en der gerne vil gøre noget godt for dyr og miljø.

- Jeg kan godt se, at det er alvorlige skader, men jeg kæmpede for mit liv. Og hvis jeg ikke havde reageret, så havde det været mig, der havde været offeret i denne her sag. Hvis jeg havde haft til hensigt at dræbe ham, så kunne jeg have hakket hovedet af ham, men det gjorde jeg ikke, sagde han.

Tiltalte har gennemgået en mentalundersøgelse, som også har været vurderet af Retslægerådet. Her lød vurderingen, at den 54-årige er normalt begavet, men at han havde en paranoid psykose i gerningsøjeblikket. Han er ikke tidligere straffet, og han har aldrig haft kontakt til psykiatrien. Han har boet sammen med sine forældre det meste af sit liv i en afdeling af huset. Efter faderens død tog han sig af sin mor.

Det var på baggrund af anbefalingen fra psykiateren og Retslægerådet, anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at manden ikke skulle have en almindelig straf, men skulle dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden længstetid for foranstaltningen.

Det var en enig domsmandsret, der fandt den tiltalte skyldig efter anklagen om overtrædelse af straffelovens paragraf 237, forsøg på manddrab. Med henvisning til de lægefaglige oplysninger, og at der var brugt et særdeles farlig våben erklærede retten sig enig med anklageren i, at tiltalte havde til hensigt at dræbe.

Forsvareren og tiltalte udbad sig betænkningstid i forhold til eventuelt at anke dommen.