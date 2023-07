67-årig dømt for at spærre vejen for sin nabo: Nu har han meldt kommunen til politiet

Eivind Skriver Nielsen, der bor på Rolstrupvej 17 i Nykøbing (bag kæden), er blevet idømt en bøde for gentagne gange at have spærret grusvejen ud for sin matrikel, cirka ved pælen forrest i billedet, så hans nabo, der bor længere ude af den blinde vej, ikke kan komme forbi. Foto: Bo Lehm