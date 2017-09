Mistede både Dankort og kode

NYKØBING: En kvinde på 70 år opdagede tirsdag, at hun var blevet frastjålet sit Dankort og sandsynligvis også havde fået afluret pinkoden. Hun meldte det hurtigt til politiet.

Politiet efterlyser i den forbindelse en ung engelsktalende mand på måske 18 år, som kort før klokken 10 ringede på hendes dør, kort tid efter kvinden var kommet hjem til sin bopæl i Rolstrupparken fra et indkøb i Løvbjerg.

Den unge mand ville aflevere en pakke, men kvinden nægtede at modtage den, men her havde den unge mand åbenbart set sit snit til at stjæle kvindens Dankort.

Pinkoden, formoder politiet, blev afluret i butikken.

Den 18-årige beskrives som 170 cm høj, spinkel, hvid i huden, sort hår og iført cowboybukser og en åbentstående jakke.

Vidner kan kontakte politiet på telefon 114.