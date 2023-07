89-årig sad med brækket lårben i flere timer: Ingen medynk fra den ansvarlige politiker

MORS: Det er vel ikke i orden, at en ældre borger får lov at sidde med et brækket lårben i over to og en halv time, inden hjemmeplejen griber ind?

Spørgsmålet rettes til Henning Sørensen (V), formand for udvalg for social, sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune. Anledningen er Nordjyskes artikel om en 89-årig kvinde fra Øster Jølby, der 7. juni faldt på sit køkkengulv og kom til at sidde i stærke smerter med det brækkede ben op under sig. Tre gange aktiverede kvinden sin Tunstall-alarm fra sit armbånd. Alligevel gik der timer, inden en hjemmehjælper fra Morsø Kommune kom til stedet, og det var naboer, der måtte slå alarm og få tilkaldt en ambulance.

- Du får aldrig mig til at kommentere på en konkret sag. Men uanset om det er af den ene eller anden årsag, er det da træls for en gammel dame at sidde, som du siger, i to og en halv time. Selvfølgelig er det det. Men i forhold til kommunen og til Tunstall har jeg ingen kommentarer til sagen, så længe den stadig undersøges, siger Henning Sørensen.

Men uanset, hvem der har ansvaret, kan det vel ikke være i overensstemmelse med kommunens servicemål, at en tilskadekommen skal vente så lang tid på hjælp?

- Vi har et servicemål om at hjælpe folk så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Vi har nogle kvalitetsstandarder, som jeg ikke kan huske i hovedet, men jeg må gentage, at en konkret sag kommer jeg aldrig til at diskutere i avisen, og jeg må heller ikke som politiker gå ind og sagsbehandle, siger udvalgsformanden.

Har du foretaget dig noget i sagen, eller er du blot blevet orienteret om den fra forvaltningen?

- Jeg fik en mail fra de pårørende. Det samme gjorde Hans Ejner (Bertelsen (V), borgmester, red.), og da han så den før mig, var det ham, der svarede ved at takke for mailen og oplyse, at sagen vil blive undersøgt. Jeg reagerer altid prompte på de henvendelser, jeg får, men ikke i denne sag, fordi borgmesteren tog sig af det, siger Henning Sørensen.

Poul Nielsen, der her viser, hvor hans mor sad i køkkenet med brækket lårben i flere timer, er fortørnet over, at kommunen ikke har afsluttet undersøgelserne næsten en måned efter ulykken. Foto: Henrik Bo

Men hvis jeres undersøgelse viser, at Tunstall straks har givet besked til kommunen, sådan som virksomheden oplyste til Nordjyske, at den er forpligtet til, så må ventetiden jo være opstået blandt hjemmeplejens medarbejdere?

- Som sagt: Jeg kommenterer ikke!

Men man kan vel godt forvente at høre den øverste ansvarlige politiker på området sige, at det her ikke er det serviceniveau, vi sigter efter at tilbyde borgerne?

- Har vi begået en fejl fra kommunens side, lægger vi os fladt ned og undskylder, når sagen er undersøgt. Og det skal de pårørende i givet fald også nok få at vide, siger socialudvalgsformand Henning Sørensen.