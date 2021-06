90-årig fik sin pung retur fra kirkegården

NYKØBING:- Der er altid så mange historier om ulykker og forbrydelser i avisen. Må jeg i stedet fortælle en solstrålehistorie?

Ja, det må Kirsten Kristensen da hellere end gerne. I Rotaryparken i Nykøbing er hun nabo til en 90-årig dame, som forleden var udsat for en ulykkelig hændelse.

- Hun havde været i Aldi for at handle, og bagefter var hun taget på kirkegården i Nykøbing for at se til sin mands grav. Da hun kommer hjem, opdager hun, at hendes pung er væk. Hun er sikker på, at den må være blevet stjålet, mens hun gik rundt inde i Aldi, siger Kirsten Kristensen.

Sammen med andre naboer hjalp hun med at få spærret den ældre dames kort. Derudover indeholdt pungen 300 kroner i kontanter. Men man havde endnu ikke nået at melde det formodede tyveri til politiet, før der skete noget uventet.

- Det ringede på hos min nabo, som ikke ønsker at få sit navn frem. Udenfor stod en kirkegårdsgraver, som spurgte, om det var hendes pung, han stod med i hånden. Det var det. Hun havde lagt den fra sig på gravstenen, mens hun ordnede blomsterne. Min nabo er ret glemsom, men nu blev hun meget glad. Kirkegårdsgraveren blev tilbudt en flaske vin, hvad han dog ikke ville tage imod. Men derefter gik hun i byen og købte lagkage til alle os naboer, der havde hjulpet, siger Kirsten Kristensen.