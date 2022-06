Aages ukrainske kvinder går glade i marken for ham

NØRRE DRÅBY: Det vil være upassende at give sig til at rode op i, hvad det hedengangne Fremskridtspartiet mente om indvandrere og flygtninge. Partiets sidste folkevalgte politiker, Aage Sund Brusgaard, har altid gået sine egne veje og er en pragmatisk mand, der finder løsninger frem for at stå stejlt på principper.

Så intet under, at Aage fra Nordmors er manden, der ansætter to ukrainske krigsflygtninge til at luge ud under de hastigt voksende træer i sin nye hundeskov. At det så tilmed er to yngre kvinder gør bare historien bedre.

- Jeg har haft Hedeselskabet til at tilplante tre hektar mark med 20 forskellige træsorter. Selskabets mand har luget med en maskine mellem rækkerne, men når der skal renses op i rækkerne mellem de enkelte træer, skal det gøres med håndkraft. Det magter jeg ikke, men så fik jeg en aftale i stand med Morsø Jobcenter, der skaffede mig Tetiana og Maryna. Det er et par fantastiske piger, der forstår at bestille noget, siger Aage Brusgaard med overbevisning.

Maryna har trukket en uvedkommende vækst op af jorden.

40 timers arbejde til fast timeløn

Aftalen er, at de to ukrainere hver arbejder 40 timer i løbet af en uge i skoven i Nørre Dråby. Aage Brusgaard aflønner dem med 150 kroner i timen, som er mindstelønnen. Det bliver modregnet i deres integrationsydelse, så deres økonomiske udbytte er forholdsvist beskedent.

- Problemet for Tetiana og Maryna er, at de taler meget lidt engelsk. De bruger deres smartphone til at oversætte mundtligt, hvad jeg siger og svarer tilbage på ukrainsk, som programmet så oversætter til engelsk. Men de manglende sprogkundskaber gør, at de ikke kan tage arbejde mange steder. De vil jo for eksempel ikke kunne servere på en kro, siger Aage Brusgaard.

Der er nok at tage fat på for Tetiana.

Han gør selv sit for at bibringe damerne nogle danske ord og begreber, når de kommer ind i den forhenværende mekanikers autoværksted til kaffe- og frokostpauser. Der ligger sedler med "kop", "bord", "kniv", "gaffel" med flere, og Aage Brusgaard udtaler ordene for dem.

- Tetiana er indkvarteret i ældreboligerne i Øster Assels sammen med sin 15-årige søn Allexander, der går på Dueholmskolen. De tager bussen ind til Nykøbing hver morgen og tilbage om eftermiddagen. Maryna bor i Skovparken i Nykøbing og har en søn på 11 år, der går på . M. C. Holms Skole. Jeg kører ind og henter kvinderne hver morgen klokken otte og kører dem tilbage til Nykøbing klokken 15.30, siger Aage Brusgaard.

Fremtid i Danmark

Han går ikke og udfritter sine to medarbejdere om deres privatliv, men så vidt han har forstået, er ingen af dem gift. De kommer fra den samme krigshærgede egn i det østlige Ukraine, men kendte ikke hinanden før flugten til Danmark. Tetiana Makeera er 38 år og vil gerne blive i Danmark permanent med sin søn. Hun er uddannet revisor og arbejdede som sådan i Ukraine. Maryna Kovtun, 42 år, er mindre afklaret om sin fremtid, idet hun har en ældre søn, som kæmper i krigen.

- Det er et par fantastiske piger, jeg har fået ansat, men desværre har jeg kun en uges arbejde til dem, siger Aage Brusgaard ved porten til sin nye hundeskov.

- Du må gerne skrive, at jeg giver dem min bedste anbefaling. Hvis der er nogen, som har brug for solid og arbejdsom arbejdskraft, kan de overtage dem, for jeg har kun arbejde til dem denne uge ud. Folk kan bare ringe til mig, så skal jeg formidle kontakten, siger Aage Brusgaard.

Nordjyske må selvfølgelig en tur ud i den vordende skov for at hilse på kvinderne. De arbejder hver for sig med hakkejern og håndkraft, og der bliver tydeligvis gået til den. De små træer er i stort omfang blevet befriet for ukrudt, om end der stadig mangler meget at få luget her midt på ugen.

- Det er godt at arbejde i det fri, men det er også hårdt. Vi er trætte, når vi får fri, smiler Tetiana Makeera.

Aages Brusgaards ukrainske arbejdskraft.