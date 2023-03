Årets forening: Vi havde virkelig ikke regnet med at vinde

ØSTER JØLBY: Det var en meget overrasket formand for foreningen Skaldyrsfestivalen, som hentede prisen som årets forening ved Morsø Kommunes frivilligfest i Øster Jølby.

Det skete i konkurrence med de to andre nominerede foreninger: Lykkeliga Mors og Mors HK. Og ifølge borgmester Hans Ejner Bertelsen, der tildelte prisen, havde det da også været rigtig svært at vælge.

- Vi havde virkelig ikke regnet med at vinde, det var jo nogle stærke foreninger, vi var oppe imod, siger Lars Tang, formand for Skaldyrsfestivalen.

Foreningen, med 150 frivillige, har i 17-18 år arrangeret festivalen i begyndelsen af juni. I to år måtte festivalen aflyses på grund af coronaen, men kom stærkt tilbage i 2022. Dog endte denne Skaldyrsfestivalfestival med et underskud.

Men heldigvis har festivalen en solid økonomi, og prisen på 5000 kroner skal ikke bruges til at dække dette minus.

- Jeg ved ikke hvad de skal gå til. Men det bliver nok til et eller andet for de mange frivillige, siger Lars Tang.

