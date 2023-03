Årets Sportsnavn på Mors kåres ved Frivilligfesten: Her er de nominerede

MORS:Når Morsø Kommune fejrer sine lokale ildsjæle med pomp, pragt og frivilligfest fredag 31. marts i Midtmors Sport i Øster Jølby, bliver en række priser samtidig uddelt.

Blandt dem er Årets Sportsnavn på Mors 2022, som Nordjyske kårer i samarbejde med Morsø Kommune.

Igen i 2022 var der en lang række flotte lokale resultater i spil, da en komite med deltagelse af repræsentanter fra Morsø Kommune og Nordjyske skulle udpege topkandidaterne. Der er tre nominerede til prisen, men vinderen afsløres selvfølgelig først ved Frivilligfesten.

De nominerende er - nævnt i helt vilkårlig rækkefølge: Skakspilleren Jesper Thybo, U19-drengene fra HF Mors og styrkeløfteren Jacob Heise.

Jesper Thybo har været nomineret til prisen adskillige gange og vandt den i coronaåret 2020. Denne gang er han nomineret for sit sølv ved skakspillernes DM i landsholdsklassen.

U19-drengene fra HF Mors er nomineret for den historiske triumf, hvor de unge håndboldtalenter for et år siden for første gang nogensinde hjemførte titlen som danske mestre.

Jacob Heise er nomineret for både nationalt og internationalt metal. Junior-styrkeløfteren sikrede sig nemlig både guld ved DM og bronze ved de nordiske mesterskaber i 74 kilo klassen i 2022. Begge medaljer kom i hus i klassisk trekamp.

En af de tre nominerede bliver kåret som årets sportsnavn. Men der bliver også hæder til de to nominerende, som ikke får prisen. Således vil alle de tre nominerede blive præsenteret på scenen ved Frivilligfesten, og der er præmier fra Nordjyske til dem alle. Der er 2500 kroner til begge de to nominerende, som ikke får titlen, mens Årets Sportsnavn på Mors 2022 modtager 5000 kroner og en pokal.