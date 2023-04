Årsag til flyhavari på Fur synes klarlagt

FUR:Små flyvemaskiner skal gå op mod vinden, når de letter, for at få den nødvendige opdrift. Men den tyske pilot, som mandag eftermiddag fik for meget fart på under et forsøg på at lette fra flyvepladsen på Fur, havde medvind under manøvren.

Han forsøgte at stoppe maskinen, der væltede rundt på flyvepladsen med det resultat, at de to personer i kabinen kom lettere til skade.

Havarikommissionen har nu undersøgt uheldet. TV Midtvest citerer myndigheden for en foreløbig konklusion, der går ud på, at pilotens forsøg på at bremse sit fly betød, at det skred ud i det våde græs på banen og endte på taget.

Episoden har bragt mindelser om en langt alvorlige ulykke på samme flyveplads i 2020. Her blev tre mennesker dræbt, da deres fly under starten fra Fur ramte nogle træer og styrtede til jorden. Piloten gik også dengang op med vinden, og han havde fejlbedømt, hvor meget startbane, han behøvede for at lette.