Ældre fuppet af to kvinder

ØSTER JØLBY: Lørdag formiddag blev mindst seks ældre beboere på Ansgarhjemmet i Øster Jølby opsøgt af to udenlandske kvinder, som det i mindst et tilfælde lykkedes at frastjæle en 91-årig kvinde smykker for 20.000 kroner.

Politiet fortæller, at tyveriet skete klokken 11. Klokken 12 lørdag ringede lederen af hjemmet til Midt- og Vestjyllands Politi og forklarede, at mindst seks ældre beboere var blevet opsøgt af de to kvinder, som også forsøgte at tigge penge.

Kvinderne beskrives som mørkhårede, 165 og 175 cm høje og en af dem med briller.

Skulle nogen kende til kvinderne, kan politiet kontaktes på telefon 114.