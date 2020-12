Ælle-bælle: Politikerne vil have dem begge to

NYKØBING:Politikerne erkendte, at der er følelser på spil, når Johan Riis Minde rømmes og nedrives. Socialudvalgsformand Henning Sørensen (V) betegnede på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag institutionen i Nykøbing som et alderdomshjem, tiden er løbet fra, men sagde så om de resterende pengemidler, der frigives:

- I økonomiudvalget besluttede vi at bruge omkring 50.000 kroner på kunst til det nye Duelund. Vi bad to kunstnere fra Mors, Steen Jensen og Gitte Røntved, byde ind med et forslag. De to bud, vi fik, var så flotte, at vi ikke kunne vælge, så vi vil nu prøve at finde penge til dem begge. Det anmoder vi kommunalbestyrelsen om, sagde Henning Sørensen.

Det havde ingen noget imod. Fra udvalg for teknik og miljø lovede formand Meiner Nørgaard (DF) at stå for en effektiv nedrivning af bygningerne.

Til glæde for alle

- Vi har revet 400 faldefærdige huse ned på Mors, så vi har ekspertisen. Og så går vi ellers i gang med en ny lokalplan, der skal åbne op for at bygge de efterspurgte seniorbofællesskaber på grunden, sagde han.

Viggo Vangsgaard (SF) tog tråden op:

- Når lokalplanen kommer, skal vi bruge den til noget, der er i Johan Riis’ ånd. Og jeg synes, det er rigtigt godt, at vi bruger nogle af pengene på stier og anlæg, der kan komme de ældre, men også hele byen til glæde, sagde Viggo Vangsgaard.

Ikke boegnet

Anette Svindborg (DF) slog med sin faglige ekspertise fast, at det er på høje tid, det gamle plejecenter opgives.

- Johan Riis Minde er mange steder ikke længere egnet til at bo i. På Duelund vil vi få afskærmede og trygge enheder til beboere med demens. Og får vi bygget seniorbofællesskab på Riis-grunden, kan det være, at det bliver okay at flytte til Mors som senior, sagde Anette Svindborg.

Indvielse i april

Henning Sørensen kunne oplyse, at der regnes med udflytning fra Johan Riis Minde til Duelund i februar og indvielse af det nye pleje- og demenscenter til april.