Æv, lyder det fra Jem & Fix: Nej til denne dispensation

NYKØBING: Ingen dispensation til at opføre et gadevarebur foran Jem & Fix i Nykøbing.

Så kontant lød svaret fra Teknik- og Miljøudvalget i Morsø Kommune, da gadevareburet strider mod lokalplanen, da udbygningen overskrider bygningslinjen ud mod Næssundvej, lyder det.

En afgørelse Jem & Fix ikke er enige i, da virksomheden tolker lokalplanen anderledes. Jem og Fix mener, at lokalplanens hensigt er at sikre en gennemgående facade, så kommende byggerier ikke vælger at vende for eksempel gavlenden ud mod Næssundvej.

Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø Meiner Nørgaard (Danmarksdemokraterne) afviser blankt den fortolkning af lokalplanen. Den vil skabe rod i byggelinjen og skabe præcedens for yderligere brud på lokalplanen i fremtiden, mener han:

- Giver vi Jem & Fix dispensation, vil det blive svært at give afslag, hvis de øvrige butikker på Aabro Fald en dag ønsker lignende tilbygninger. Det vil ikke være forsvarligt i forhold til bygningslinjen og lokalplanen, siger han.

Hos Jem & Fix var man ikke bekendt med afslaget, da Nordjyske ringede. Administrerende direktør hos Jem & Fix Claus Petersen ærgrer sig over afgørelsen, da vareburene udgør en vigtig del af virksomheden koncept, fortæller han:

- Vareburene er fast inventar i de fleste Jem & Fix-butikker, som i dag tæller næsten 200 butikker i Danmark, Sverige og Norge. Ikke alene er burene et godt udstillingsvindue for kunderne, men samtidigt også en stor hjælp til de ansatte, hvorfor afslaget selvfølgeligt ærgrer os, siger han

Hvad der nu skal ske i sagen, ved Claus Petersen ikke. Det vil være op til Jem & Fix´s arkitekter at afgøre. Det var også dem, der søgte dispensationen fra lokalplanen hos Morsø Kommune:

- Går kommunen ikke med til at tilkende os dispensationen, er der nok ikke så meget vi kan gøre ved det. Findes der andre muligheder, der kan løse udfordringen, har jeg fuld tillid til at vores arkitekter griber ud efter disse. Selv er jeg dog ikke bekendt med vores videre muligheder.

Meiner Nørgaard anerkender gerne, at gadevareburene er en væsentlig del af Jem & Fix´s koncept og fortæller også, at man hos kommunen intet problem har med at butikkerne på Aabro Fald udstiller varer foran bygningslinjen. Så længe der er tale om udstillingsvarer, der er flytbare, hvilket ikke er tilfældet med de planlagte gadevarebure, slår han fast.

- Jem & Fix har jo også muligheden for at opføre tilbygningen på gavlenden ud mod thansen. Det vil de kunne uden at bryde med lokalplanen. Så der findes løsninger på problematikken, selvom det ikke er de løsninger, de havde håbet på hos Jem & Fix.