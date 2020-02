Afslapning og frisk luft: Vinterferie i Jesperhus er et hit

LEGIND:For efterhånden en hel del år siden forsøgte man sig med at have åbent i vintersæsonen hos Jesperhus Feriepark. Tiderne skifter - det samme gør campisterne og behovene, så for første gang i mange år prøver man nu hos Jesperhus Feriepark at have åbent i vinterferien.

Og det er en succes.

- Vi har udlejet 40 hytter, og der er 100 vogne på pladsen foruden 500 gæster ad gangen, siger Jesper Overgaard, medindehaver af Jesperhus.

Tina Pein og Michael Johansen kommer fra Otterup på Fyn, og det er tredje gang, de er på pladsen - men første gang, de er vintercampister. De valgte Jesperhus, da det er et attraktivt sted for deres børn. Foto: Pernille Damsgaard

Tiltaget er blevet taget godt imod, og derfor overvejer indehaverne, at det måske skal være muligt at campere allerede fra jul næste vinter.

- Det her en test, og det handler jo om hele tiden at udvikle forretningen, siger Jesper Overgaard.

At der er åbent i vinterferien med Abeland, badeland og morgenshow for de yngste er ikke noget, de har annonceret med i voldsom grad.

- Vi lagde det på Facebook i januar, og så er det ellers gået fra mund til mund, siger han.

Nogle af dem, som har taget turen til Limfjordsøen, er Tina Pein og Michael Johansen, som sammen med deres tre børn onsdag pakkede bilen og satte campingvognen på krogen for at køre de godt 200 kilometer fra Otterup på Fyn til Jesperhus Feriepark.

- Det er første gang, at vi er af sted så tidligt på året, siger parret, der har været campister på pladsen både i 2016 og 2018.

Jesper Overgaard, der sammen med sine brødre ejer Jesperhus, er opmærksomme på, at forretningen hele tiden skal udvikle sig. Nu prøver de at holde åbent i uge syv. Foto: Pernille Damsgaard

- Det er et dejligt sted, og de gør rigtig meget for børnene. Børnene er jo vilde med ferieparkens Hugo-univers, siger Tina Pein, som havde iført sig en termodragt for at holde varmen i forteltet. Det var nu ikke nødvendigt - temperaturen foran den lille ovn var ganske fornuftig.

Inden afgang fra Fyn, var de bekymret for, om pladsen ville være et stort pløre efter den megen regn.

- Det er slet ikke noget problem. Desuden har de været ude og lægge ekstra flis på, siger Michael Johansen, som ser frem til at nyde roen og få slappet af, inden turen går mod Fyn igen lørdag.

Parret havde hørt om muligheden via Facebook, og den virale markedsføring er essentiel for feriecentret.

- Vi har mange nye gæster, og det skyldes blandt andet, at vores anbefalingsværdi blandt gæsterne er stigende. Det spreder sig, siger Jesper Overgaard.